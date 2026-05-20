OM : Bruno Genesio, la fausse bonne idée pour remplacer Habib Beye ?

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Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’Habib Beye ne devrait finalement pas poursuivre l’aventure sur le banc olympien, l’OM aurait déjà avancé ses pions pour tenter d’attirer l’actuel entraîneur du LOSC.

Mais ce dossier divise énormément les supporters marseillais. Car derrière le CV solide de Bruno Genesio, beaucoup voient aussi plusieurs signaux inquiétants pour un club aussi explosif que l’OM.

L’OM pousse déjà pour Bruno Genesio

Selon L’Équipe, Bruno Genesio a rencontré ce lundi Olivier Létang au Domaine de Luchin afin d’évoquer son avenir. Même si aucune décision officielle n’a encore été prise, la tendance à un départ semble se confirmer.

Le technicien de 59 ans n’aurait d’ailleurs pas fait ses adieux à ses joueurs malgré le barbecue organisé par le club lillois.

Dans le même temps, Marseille avance discrètement dans ce dossier.

Toujours selon les mêmes informations, Bruno Genesio aurait récemment échangé avec Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM. Et du côté de RMC Sport, on assure même que le club phocéen serait aujourd’hui le mieux placé pour attirer l’ancien coach de Lyon et Rennes.

Malgré un budget plus limité pour la saison prochaine, le défi marseillais séduirait fortement Genesio, prêt à s’engager dans un nouveau projet de reconstruction.

Pourquoi certains supporters de l’OM n’y croient pas du tout

Mais à Marseille, cette piste est loin de faire l’unanimité.

Beaucoup de supporters redoutent surtout que Bruno Genesio ne soit pas armé pour supporter la pression extrêmement particulière du contexte marseillais.

L’entraîneur a souvent montré par le passé qu’il pouvait être très affecté par les critiques médiatiques ou les périodes compliquées sportivement. Or à Marseille, la moindre série négative provoque immédiatement une énorme tension autour du club.

Autre inquiétude importante : les fameux “trous d’air” connus dans plusieurs de ses expériences précédentes.

À Lyon, Rennes ou Lille, ses équipes ont parfois traversé des périodes de grosses difficultés dans les résultats. Et dans un environnement aussi brûlant que l’OM, certains supporters craignent que cela devienne rapidement incontrôlable.

Sa philosophie de jeu est également pointée du doigt. Une partie du public marseillais estime son approche parfois trop prudente ou trop défensive pour correspondre à l’identité historique du club.

Enfin, son passé à l’OL et au LOSC continue aussi de refroidir une partie des supporters olympiens.

Mais Genesio possède aussi de solides arguments

Malgré ces réserves, plusieurs éléments jouent clairement en faveur de Bruno Genesio.

Le premier, c’est sa volonté de venir dans un contexte extrêmement risqué. Alors qu’il pourrait continuer avec Lille, qualifié pour la Ligue des Champions, le technicien semble prêt à quitter une situation stable pour rejoindre un OM en pleine reconstruction.

Un choix qui pourrait être vu comme une vraie preuve d’ambition et de caractère.

Sportivement aussi, ses résultats parlent pour lui.

Que ce soit avec Lyon, Rennes ou Lille, Bruno Genesio a quasiment toujours maintenu ses équipes dans le Top 6 de Ligue 1, avec plusieurs podiums à la clé et des parcours européens solides.

L’ancien entraîneur lyonnais possède également une vraie réputation dans le développement des jeunes joueurs et dans sa capacité à construire des équipes compétitives malgré des moyens parfois limités.

Une décision qui pourrait rapidement diviser Marseille

Le dossier Bruno Genesio illustre parfaitement le climat actuel autour de l’OM : entre envie de stabilité et besoin de retrouver une identité forte.

Sur le papier, le technicien possède largement le niveau pour entraîner Marseille. Mais dans un club où la pression est permanente et où chaque détail est scruté, beaucoup se demandent si le profil de Genesio correspond réellement au volcan marseillais.

Une chose paraît déjà certaine : si l’OM accélère dans ce dossier, le débat risque d’enflammer rapidement les supporters olympiens.