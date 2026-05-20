ASSE : Romain Molina démonte Kilmer Sports et pointe un énorme problème chez les Verts

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne n’échappe pas aux critiques après sa saison frustrante en Ligue 2. Et cette fois, c’est Romain Molina qui a décidé de sortir la sulfateuse.

Dans une longue analyse consacrée au championnat, le journaliste n’a pas mâché ses mots concernant le projet stéphanois, la gestion du club et surtout les résultats obtenus malgré les énormes moyens financiers investis cette saison.

“Avec ce budget, l’ASSE devait monter directement”

Pour Romain Molina, la troisième place des Verts reste un échec évident au regard des ambitions affichées depuis le rachat du club.

Le journaliste compare même la situation stéphanoise à celle du PSG en Ligue 1 :

« Avec un budget pareil, ne pas terminer dans les deux premiers, c’est comme si le PSG terminait troisième de Ligue 1. »

Une comparaison volontairement forte pour illustrer selon lui le fossé entre les investissements réalisés et les résultats sportifs obtenus.

Malgré une possible montée via les barrages contre l’OGC Nice, Molina estime que l’ASSE aurait dû régler la question de la montée directe depuis longtemps.

Molina dézingue une direction “déconnectée”

Mais le journaliste ne s’est pas arrêté au simple aspect sportif. Dans son analyse, il cible directement la gouvernance stéphanoise et notamment l’attitude des dirigeants après certaines victoires jugées peu convaincantes.

« Une suffisance incroyable lorsqu’ils ont gagné plusieurs matchs où c’était un peu ric-rac. Ça y est, c’est tout bon, c’est de retour. »

Sans le nommer immédiatement, Molina vise également Ivan Gazidis et l’expérience des nouveaux propriétaires :

« Ce n’est pas parce que tu as été à Arsenal à un moment donné que tu vas réussir de partout. »

Pour lui, une partie de la direction reste encore trop éloignée des réalités du football français et des besoins immédiats du club.

🎙️ « Avec un budget pareil, ne pas terminer dans les deux premiers, c’est comme si le PSG terminé troisième ! »



Dans sa dernière vidéo, Romain Molina dresse le bilan des 18 clubs de Ligue 2 et évoque l’AS Saint-Étienne.#ASSE ⎜#TribuneStephanoise



( 🎥 @Romain_Molina ) pic.twitter.com/2iYJvGPCgG — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) May 19, 2026

Un problème majeur toujours pas réglé

Le constat devient encore plus sévère lorsqu’il évoque les faiblesses persistantes de l’équipe.

Selon Molina, l’ASSE souffre toujours quasiment des mêmes problèmes qu’au moment du rachat du club, malgré les nombreux investissements réalisés depuis deux ans.

Le journaliste pointe notamment les énormes difficultés défensives d’un effectif pourtant construit avec près de 25 millions d’euros investis sur le marché des transferts.

Une situation qu’il juge difficilement acceptable pour un club censé écraser la Ligue 2 avec de tels moyens.

Geoffroy-Guichard également pointé du doigt

Romain Molina regrette également que l’ASSE n’ait pas davantage profité de l’avantage colossal représenté par Geoffroy-Guichard.

« Tu joues à Geoffroy-Guichard qui, normalement, devrait te donner un avantage incroyable et unique en deuxième division française. »

Malgré des affluences impressionnantes et une ferveur toujours intacte, les Verts n’ont jamais réellement dégagé une impression de maîtrise totale cette saison.

Même Rodez aurait mérité mieux selon Molina

Enfin, le journaliste a terminé son analyse par une dernière pique concernant le barrage remporté face à Rodez.

Selon lui, les Ruthénois ne méritaient pas forcément de sortir sur le contenu du match.

« Saint-Étienne a eu finalement pas mal de réussite parce que ce n’étaient pas forcément les Verts qui méritaient de s’imposer face aux Ruthénois. »

Des déclarations qui risquent forcément de faire réagir du côté des supporters stéphanois, déjà très divisés sur le bilan de cette saison et sur la gestion du projet Kilmer Sports Ventures.