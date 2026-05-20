ASSE : le PSG passe à l’action pour une pépite des verts

L’AS Saint-Étienne pourrait bien nourrir quelques regrets dans les prochains mois. Alors que les Verts travaillent activement sur leur mercato estival, un jeune talent du centre de formation attire déjà les regards… du côté du Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, 𝗥𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗔𝗶̈𝘁 𝗔𝗺𝗲𝗿, laissé libre par l’ASSE à la surprise générale, est actuellement à l’essai avec le PSG. Une situation qui fait forcément réagir tant le profil du joueur était apprécié en interne.

Un profil offensif qui avait explosé à l’ASSE

Passé par l’US Torcy puis par l’INF Clairefontaine, le jeune milieu relayeur né en 2008 avait rejoint le Forez avec l’étiquette d’un joueur très prometteur. Et ses statistiques parlent clairement pour lui.

Lors de la saison 2024-2025, Rayan Aït Amer avait impressionné avec 20 buts inscrits sous le maillot stéphanois. Cette saison encore, malgré un rôle plus créatif, il a terminé avec 5 buts et 7 passes décisives en U19 Nationaux.

Des performances solides pour un joueur capable d’évoluer entre les lignes, d’accélérer le jeu et surtout de faire parler sa qualité technique dans les petits espaces.

Le PSG séduit par son énorme potentiel

Petit gabarit mais doté d’un excellent pied gauche, Rayan Aït Amer possède surtout un très gros QI football. Sa lecture du jeu et sa capacité à casser des lignes balle au pied auraient particulièrement séduit les recruteurs parisiens.

Le PSG continue depuis plusieurs années de miser sur les meilleurs profils de la génération 2008 et l’ancien Stéphanois pourrait parfaitement entrer dans cette stratégie.

Du côté des supporters de l’ASSE, cette situation laisse forcément un goût amer. Voir un jeune talent formé au club rejoindre potentiellement Paris après avoir été laissé libre pourrait rapidement alimenter les débats autour de la gestion de certains dossiers au centre de formation.

🇫🇷 Laissé libre par l'AS Saint-Etienne à la surprise générale, 𝗥𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗔𝗶̈𝘁 𝗔𝗺𝗲𝗿 (𝟮𝟬𝟬𝟴) est actuellement mis à l'essai par le PSG.



Ancien de l'US Torcy et de l'INF Clairefontaine, le jeune milieu relayeur stéphanois reste sur deux belles saisons dans le Forez avec… pic.twitter.com/tZ7UPDsorh — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 20, 2026

L’ASSE peut-elle déjà avoir des regrets ?

À seulement 17 ans, Rayan Aït Amer reste évidemment un joueur en pleine construction. Mais son potentiel intrigue déjà plusieurs observateurs du football français.

Si son essai au PSG venait à déboucher sur une signature, Saint-Étienne pourrait bien voir partir un joueur capable d’exploser au très haut niveau dans les prochaines années.

Et forcément, dans le Forez, certains commencent déjà à se demander comment un tel profil a pu être laissé filer aussi facilement…