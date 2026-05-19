ASSE : grosse nouvelle pour Montanier avant les barrages contre Nice

À exactement une semaine du barrage aller entre l’ASSE et Nice, Philippe Montanier pourrait récupérer un renfort précieux.

Portée par un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent face à Nice, l’ASSE veut croire à un nouvel exploit après sa qualification héroïque contre Rodez. Mais avant même le coup d’envoi du barrage, une information importante pourrait redonner le sourire à Philippe Montanier : Florian Tardieu se rapproche doucement d’un retour.

Touché sérieusement ces derniers mois, le milieu stéphanois semblait pourtant avoir dit adieu à la fin de saison. Philippe Montanier lui-même expliquait récemment qu’un retour avant la conclusion de l’exercice serait “compliqué” en raison de l’importance de sa blessure.

Mais la qualification obtenue contre Rodez et cette semaine supplémentaire offerte aux Verts changent légèrement la donne. En interne, l’idée d’un retour dans le groupe n’est plus totalement écartée, comme le rapporte L’Équipe. Même si un manque évident de rythme empêcherait Florian Tardieu de prétendre à une place de titulaire contre Nice, sa présence pourrait représenter un énorme plus pour le vestiaire stéphanois.

Un leader attendu dans un moment clé

Cette saison, Tardieu s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’ASSE. Son expérience, sa maîtrise technique et son leadership ont souvent permis aux Verts de garder le cap dans les moments compliqués.

Dans un barrage sous très haute pression contre une équipe de Nice qui aura la tête en vrac, son retour pourrait surtout avoir un impact psychologique énorme. Le groupe stéphanois est jeune par séquences, et l’expérience d’un joueur comme Tardieu pourrait compter dans la gestion émotionnelle d’un rendez-vous aussi important.

Philippe Montanier reste malgré tout prudent. Le technicien stéphanois refuse de s’appuyer sur une éventuelle fatigue niçoise après la finale de Coupe de France et insiste surtout sur les forces de son équipe avant cette double confrontation. Mais récupérer un cadre dans le sprint final serait forcément une excellente nouvelle pour un effectif diminué depuis plusieurs semaines.

Geoffroy-Guichard prêt à pousser les Verts

L’engouement autour de ce barrage confirme en tout cas l’immense attente du peuple stéphanois. Plus de 20 000 billets ont déjà été écoulés en quelques heures pour la réception de Nice, preuve que le Chaudron sera prêt à jouer pleinement son rôle.

Et dans cette atmosphère électrique, l’ASSE espère bien écrire une nouvelle soirée mémorable. Avec ou sans Florian Tardieu sur la pelouse, les Verts savent qu’ils n’auront probablement pas beaucoup d’occasions aussi fortes de retrouver la Ligue 1.