OM : l’ASSE pourrait provoquer un énorme coup de théâtre dans le dossier Lorenzi

Annoncé avec insistance du côté de l’OM pour devenir le futur directeur sportif, Grégory Lorenzi reste toutefois lié à un scénario sportif précis : le maintien ou non de l’OGC Nice en Ligue 1… qui se jouera face à l’ASSE.

Le feuilleton autour de Grégory Lorenzi continue d’agiter les coulisses du football français. En effet, le dirigeant brestois est toujours la priorité de l’OM pour occuper le poste stratégique de directeur sportif en vue de la saison prochaine.

Mais le dossier est loin d’être bouclé.

Le maintien de Nice au cœur du dossier

Depuis plusieurs semaines, Grégory Lorenzi était également annoncé très proche de l’OGC Nice. Le club azuréen aurait même déjà préparé son arrivée dans l’organigramme niçois.

Toutefois, un élément pourrait complètement modifier la situation : le maintien des Aiglons dans l’élite. Selon les indiscrétions relayées autour du dossier par RMC Sport, une relégation de Nice ouvrirait une porte de sortie à Lorenzi, qui pourrait alors ne pas honorer l’engagement prévu avec le Gym pour rejoindre Marseille.

À l’inverse, si Nice parvient à se sauver lors de son duel décisif face à l’ASSE en barrages, la situation deviendrait nettement plus complexe pour l’OM.

L’OM contraint de négocier ?

En cas de maintien niçois, Grégory Lorenzi devrait théoriquement respecter son engagement envers l’OGC Nice. Le club marseillais serait alors obligé d’ouvrir des négociations avec la direction niçoise pour tenter de récupérer celui qui est considéré comme l’un des meilleurs bâtisseurs du football français actuel.

Le travail réalisé par Lorenzi au Stade Brestois 29 ces dernières saisons parle pour lui. Artisan majeur de la spectaculaire progression du club breton jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions, il s’est imposé comme une référence parmi les dirigeants français.

Un profil très apprécié à Marseille

Du côté de l’OM, le profil de Lorenzi séduit particulièrement pour sa capacité à construire des effectifs compétitifs avec des moyens maîtrisés. Une philosophie qui correspond parfaitement aux ambitions du club phocéen pour les prochaines saisons.

Reste désormais à savoir si l’avenir de l’OGC Nice en Ligue 1 influencera définitivement la décision du dirigeant corse. Une chose est sûre : le match face à l’ASSE pourrait avoir des conséquences bien au-delà du terrain.