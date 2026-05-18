ASSE : les supporters poussent Kilmer à tenter un gros coup validé par l’OM et le clan Mbappé !

Libre depuis son départ officiel du Havre AC, Mathieu Bodmer apparaît déjà comme un profil idéal pour devenir le nouveau visage du projet de l’ASSE.

Le timing ne pouvait pas être plus intrigant. Quelques heures après avoir officialisé son départ du Havre AC, Mathieu Bodmer voit déjà son nom associé à l’ASSE. Et du côté des supporters des Verts, l’idée d’un retour de l’ancien milieu de terrain dans le Forez suscite un véritable enthousiasme.

Après quatre saisons remarquées au Havre, où il a largement contribué à la remontée puis au maintien du club normand en Ligue 1, Bodmer a annoncé quitter ses fonctions de directeur sportif malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Une décision forte, motivée par des désaccords internes avec la direction havraise. Ces dernières semaines, il a d’ailleurs été associé à l’OM mais aussi au SM Caen, où il serait la priorité de la famille Mbappé.

Dans la foulée, plusieurs supporters ont commencé à imaginer la suite pour l’ancien joueur de l’ASSE. Et forcément, Saint-Étienne revient rapidement dans les discussions.

Bodmer, le profil idéal pour succéder à Perrin ?

Car le profil de Mathieu Bodmer semble cocher toutes les cases pour reprendre le flambeau à la place de Loïc Perrin, ancien joueur adulé mais désormais très décrié par les supporters en tant que directeur sportif. Depuis la reprise du club par les investisseurs canadiens menés par Ivan Gazidis, on ne peut pas dire que tout ait été vraiment réussi au club, bien au contraire. Et les supporters ont d’ailleurs multiplié les messages contre « KSV » en tribunes.

De son côté, Bodmer a justement construit sa réputation sur sa capacité à bâtir intelligemment avec peu de moyens. Au Havre, il a multiplié les bons coups sur le marché des transferts, valorisé la formation et installé une vraie cohérence sportive. Son travail a été unanimement salué en Ligue 1.

Mais au-delà du dirigeant, c’est aussi l’ancien joueur qui parle au peuple stéphanois. Passé par l’ASSE lors de la saison 2012-2013, Mathieu Bodmer garde une image positive dans le Forez. Il faisait partie du groupe ayant remporté la Coupe de la Ligue, dernier trophée majeur du club.

L’ASSE toujours en course pour remonter en Ligue 1

Cette proximité historique avec Saint-Étienne renforce naturellement l’adhésion des supporters à cette idée. Sur les réseaux sociaux, beaucoup voient en lui un dirigeant capable d’apporter une identité football, une vraie vision sportive et une certaine stabilité à un club qui cherche encore à se reconstruire durablement.

Pour Kilmer Sports, attirer un profil comme Bodmer enverrait également un signal fort : celui d’un projet capable d’attirer des dirigeants reconnus du football français. Car ce n’est pas forcément en faisant toujours confiance à la data et en des profils étrangers que la réussite du projet sera forcément certaine.

Reste désormais à savoir si cette piste dépassera le simple fantasme des supporters. Pour l’instant, rien n’indique vraiment que des discussions existeront forcément entre les deux parties. Mais dans un contexte où l’ASSE est en course pour remonter en Ligue 1, le nom de Mathieu Bodmer pourrait rapidement revenir avec insistance dans les prochaines semaines.