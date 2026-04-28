OM : Une piste récente au poste de directeur sportif finalement dans les filets du clan Mbappé ?

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L’Olympique de Marseille pensait pouvoir avancer sereinement dans sa quête d’un nouveau directeur sportif. Mais en coulisses, un acteur inattendu pourrait bien bouleverser les plans olympiens : le SM Caen version famille Mbappé family.

Alors que le club phocéen cherche à structurer son projet pour les saisons à venir, une cible de choix semble peu à peu lui échapper.

Mathieu Bodmer, le profil qui affole les clubs

Actuel directeur sportif du Le Havre AC, Mathieu Bodmer s’impose aujourd’hui comme l’un des dirigeants les plus respectés du football français.

Depuis son arrivée en 2022, le natif d’Évreux a réalisé un travail remarquable. Avec des moyens limités, il a réussi à stabiliser Le Havre au plus haut niveau après son retour en Ligue 1. Une performance qui force le respect et attire logiquement les convoitises.

Sa capacité à flairer les bons coups sur le marché des transferts et à bâtir un projet cohérent fait de lui un profil rare… et donc très courtisé.

L’OM recalé… mais toujours à l’affût

Ces derniers mois, le nom de Bodmer a circulé du côté de Marseille. Mais contrairement aux rumeurs, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a jamais réellement envisagé de rejoindre l’OM.

Un premier revers discret pour les dirigeants marseillais, qui continuent malgré tout d’explorer différentes pistes pour renforcer leur organigramme.

Le SM Caen passe à l’attaque

Dans l’ombre, le SM Caen prépare une petite révolution. Désormais porté par la famille Mbappé, le club normand affiche de grandes ambitions… et voit en Mathieu Bodmer l’homme idéal pour les incarner.

Actuellement en difficulté sportive, Caen souhaite reconstruire sur des bases solides. Et pour cela, le profil de Bodmer coche toutes les cases : expertise, vision et connaissance du club.

Car l’histoire ajoute une dimension supplémentaire : formé à Caen, Bodmer n’a jamais caché son attachement au club. Un lien émotionnel qui pourrait faire toute la différence.

Un projet ambitieux en préparation

Selon Foot Mercato, Caen ne compte pas s’arrêter là. Le club travaillerait également à l’arrivée de Nasser Larguet pour renforcer son organigramme.

Une restructuration en profondeur qui envoie un message clair : le club normand veut revenir au premier plan du football français.

Dans ce contexte, attirer Bodmer serait bien plus qu’un simple recrutement… ce serait un symbole fort.

Un mauvais tour pour l’OM ?

Si le SM Caen parvient à convaincre Mathieu Bodmer, ce serait un coup dur indirect pour l’OM. Même si Bodmer a démenti l’intérêt de l’Olympique de Marseille, il n’en reste pas moins un bon profil sur le marché.

Le timing joue également contre les Olympiens. Pendant qu’ils hésitent, d’autres avancent.