OM, RC Lens, Stade Rennais : coup de théâtre pour Pablo Pagis, le joueur a fait un premier choix !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Pablo Pagis risque d’être l’un des dossiers chauds du mercato en Ligue 1. Auteur de la meilleure saison de sa jeune carrière avec le FC Lorient, le milieu offensif de 23 ans a marqué les esprits avec 10 buts et 5 passes décisives. Des statistiques qui n’ont évidemment pas échappé à plusieurs clubs français.

Le RC Lens, le Stade Rennais, le Paris FC et désormais l’Olympique de Marseille suivent de près la situation du joueur. Mais selon les informations de Ouest-France, Pablo Pagis ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM. Un premier signal fort dans un dossier qui pourrait rapidement s’agiter.

L’OM entre dans la danse pour Pablo Pagis

Après sa très belle saison sous le maillot du FC Lorient, Pablo Pagis attire logiquement les regards. Le joueur formé à Lorient a franchi un cap cette saison en Ligue 1, devenant l’un des hommes forts des Merlus.

Selon Ouest-France, l’Olympique de Marseille a récemment pris des renseignements sur le milieu offensif de 23 ans. Le club phocéen souhaite renforcer son secteur créatif et voit en Pagis un profil capable d’apporter du mouvement, de la percussion et une vraie capacité à être décisif dans les trente derniers mètres.

À ce stade, les négociations n’ont pas encore démarré. Mais l’intérêt marseillais est bien réel, et il pourrait changer la donne dans un dossier déjà très suivi.

Un nom qui parle forcément à Marseille

Si Pablo Pagis regarde l’OM avec attention, ce n’est pas seulement pour le poids sportif du club. Marseille représente aussi une histoire familiale particulière. Son père, Mickaël Pagis, a porté le maillot olympien entre 2006 et 2007, laissant un bon souvenir aux supporters marseillais.

Forcément, cet héritage ajoute une dimension particulière au dossier. Voir Pablo Pagis rejoindre l’OM plusieurs années après son père aurait une vraie force symbolique. Et selon Ouest-France, le club phocéen ne laisse pas insensible le joueur lorientais.

Dans un mercato où l’affect peut parfois peser, cet élément pourrait devenir un avantage pour Marseille face à la concurrence.

Lens, Rennes et Paris FC restent à l’affût

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Pablo Pagis plaît également au RC Lens, au Stade Rennais et au Paris FC. Trois clubs aux projets différents, mais tous capables d’offrir un cadre intéressant au joueur.

Lens pourrait lui proposer un environnement intense, populaire et européen. Rennes reste un club habitué à valoriser les jeunes talents offensifs. Le Paris FC, de son côté, suit également le dossier avec intérêt.

Mais l’entrée de Marseille dans la course donne une autre dimension au feuilleton. L’OM possède une attractivité particulière, surtout pour un joueur qui connaît l’histoire de son père avec le club.

Lorient prépare déjà son départ

Du côté du FC Lorient, on semble se préparer à perdre son maître à jouer. Pablo Pagis avait déjà évoqué ses envies de départ en mai dernier, après une saison pleine qui a forcément attiré l’attention.

Mais les Merlus ne comptent pas brader leur joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu offensif dispose encore d’une belle valeur sur le marché. Le président Loïc Féry a d’ailleurs clairement fixé le ton.

« Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus. »

Un message très clair envoyé aux prétendants : Lorient sait que son joueur est courtisé et compte bien faire monter les enchères.

Un dossier à 20 M€ qui peut vite s’enflammer

Avec 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, Pablo Pagis a prouvé qu’il pouvait être décisif au plus haut niveau français. À seulement 23 ans, il possède encore une belle marge de progression, ce qui explique l’intérêt de plusieurs clubs ambitieux.

Mais le prix fixé par Lorient pourrait refroidir certains prétendants. À 20 millions d’euros ou plus, le dossier devient un investissement important. Pour l’OM, qui doit aussi composer avec ses propres contraintes financières, il faudra probablement vendre avant d’accélérer concrètement.

Reste que le premier choix du joueur pourrait compter. Et si Pablo Pagis se montre réellement sensible à l’intérêt marseillais, l’OM pourrait bien avoir une carte à jouer.

Marseille peut-il doubler tout le monde ?

Le dossier Pablo Pagis est encore loin d’être bouclé, mais une tendance se dessine : le joueur plaît beaucoup, Lorient veut une grosse indemnité, et l’OM vient de s’inviter sérieusement dans la bataille.

Pour le RC Lens, le Stade Rennais et le Paris FC, l’intérêt marseillais représente forcément une menace. Car si Marseille décide d’accélérer, le club phocéen pourrait rapidement devenir l’un des favoris, surtout si le joueur se projette déjà dans les pas de son père.

Le mercato ne fait que commencer, mais Pablo Pagis a déjà tout d’un feuilleton majeur de l’été. Et l’OM pourrait bien en être l’acteur principal.