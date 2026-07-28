La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Depuis plus d’un an, Lucas Stassin agite le mercato de l’ASSE sans que les choses ne bougent vraiment. Explications.

Le feuilleton Lucas Stassin continue d’animer le mercato de l’ASSE. Pourtant, malgré les nombreuses sollicitations, l’attaquant belge est toujours à Saint-Étienne.

Pourquoi Stassin est toujours à l’ASSE ?

Une situation qui s’explique avant tout par la stratégie des dirigeants stéphanois. À l’été 2025 déjà, après une fin de saison très convaincante malgré la relégation en Ligue 2, Stassin souhaitait rejoindre un club évoluant dans un championnat plus exposé afin de maximiser ses chances de participer à la Coupe du monde 2026.

Les Verts avaient toutefois fermé la porte, estimant que les offres reçues ne correspondaient pas à leurs attentes. Douze mois plus tard, le scénario se répète. Fort d’une nouvelle saison aboutie, conclue avec 11 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 2, l’international belge continue d’attirer les convoitises.

Kilmer n’est pas dans une optique de vente

Ces dernières semaines, Galatasaray puis Besiktas se sont notamment renseignés sur sa situation. Mais, selon une information relayée par Foot01, l’ASSE n’est toujours pas dans une logique de vente. Le club ligérien estime que Lucas Stassin représente une pièce maîtresse du projet de remontée en Ligue 1. Même si sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, les dirigeants stéphanois privilégient l’aspect sportif au bénéfice financier.

Autrement dit, sauf offre exceptionnelle, l’ASSE compte bien conserver son meilleur buteur afin de mettre toutes les chances de son côté dans la course au retour parmi l’élite. Une position qui explique pourquoi, malgré un intérêt toujours aussi important, le dossier Stassin reste totalement bloqué.