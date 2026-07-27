À LA UNE DU 27 JUIL 2026
[16:20]RC Lens : Will Still règle ses comptes avec les Sang et Or
[16:00]PSG, Real Madrid, FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre à 80 M€ pour Rodri
[15:00]OM : pluie de bonnes nouvelles pour Bruno Genesio !
[14:40]FC Nantes : un départ surprise se précise vers la Russie !
[14:20]OM : après Zarrak, Frank McCourt fait le ménage !
[14:00]ASSE : Kilmer Sports verrouille sa nouvelle pépite après Kévin Pedro !
[13:40]PSG : après l’échec Yan Diomandé, la nouvelle priorité de Luis Enrique est connue !
[13:20]OM : un proche de Benatia prié de quitter la Commanderie !
[13:00]ASSE : un nouveau cador passe à l’action pour Lucas Stassin !
[12:40]FC Nantes : un joueur met Kita face à ses responsabilités !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Kilmer Sports verrouille sa nouvelle pépite après Kévin Pedro !

Par Louis Chrestian - 27 Juil 2026, 14:00

Après avoir sécurisé l’avenir de Kévin Pedro, l’AS Saint-Étienne continue de protéger ses plus grands talents. Comme annoncé ces derniers jours par Peuple Vert, Nathan Kasia Nkondo a officiellement signé son premier contrat professionnel. À seulement 17 ans, le défenseur central est désormais lié aux Verts jusqu’en 2029.

Une ascension fulgurante dans le Forez

Arrivé à l’été 2024 en provenance du RC Joinville, après être passé par le Champigny FC et l’INF Clairefontaine, Nathan Kasia Nkondo a rapidement impressionné les formateurs stéphanois. D’abord intégré aux U17 Nationaux, il a ensuite été surclassé avec les U19 avant de disputer ses premières rencontres avec l’équipe réserve. La saison dernière, il a notamment comptabilisé huit apparitions à ce niveau.

International français chez les jeunes, avec quatre sélections en U16 et plusieurs convocations en U17, le défenseur a également participé à l’Euro organisé en Estonie. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs français et européens, poussant l’ASSE à accélérer avant la fin de son contrat aspirant.

Déjà avec les professionnels de l’ASSE

Présent avec le groupe professionnel depuis la reprise, Nathan Kasia Nkondo donne satisfaction au staff de Ian Cathro. Il participe actuellement au stage de préparation organisé à Divonne-les-Bains et pourrait profiter de l’été pour continuer à se rapprocher de l’équipe première.

En lui offrant un contrat de trois ans, Kilmer Sports Ventures confirme sa volonté de placer la formation au centre de son projet. Après Kévin Pedro, l’ASSE tient peut-être une nouvelle pépite capable de s’imposer durablement dans le Forez. Les Verts ont en tout cas pris les devants pour empêcher l’un de leurs défenseurs les plus prometteurs de leur échapper.

Les premiers mots de Nathan Kasia Nkondo

Nathan Kasia Nkondo : « Je suis ému de rendre fière ma famille en signant ce premier contrat professionnel. J’ai travaillé pendant plusieurs années pour ce moment, mais ce n’est qu’une étape. Signer ce premier contrat dans ce club, qui au fil des années passées ici est entré dans mon cœur, est un honneur. »

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : « Nathan est un joueur à potentiel en lequel on croit beaucoup. Au-delà d’un contrat, c’est un projet sportif que nous lui proposons. Il a d’ores et déjà intégré le groupe professionnel, ce qui est une première étape importante. À lui désormais de faire ses preuves ! » 

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot