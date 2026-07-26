En stage à Divonne-les-Bains, les joueurs de l’ASSE travaillent d’arrache-pied sous la houlette d’Ian Cathro. Un modèle qui rappelle forcément de mauvais souvenirs aux supporters stéphanois.

En stage à Divonne-les-Bains, Ian Cathro a donné le ton. Dès les premières heures de la préparation estivale, le nouvel entraîneur de l’ASSE a soumis son groupe à un programme particulièrement exigeant. Une méthode qui rappelle toutefois un précédent encore très présent dans les esprits stéphanois.

Un souvenir encore douloureux à l’ASSE

Après deux séances intenses lors de la première journée, les joueurs ont tout de même pu profiter d’un dîner bien mérité avant de repartir au travail.

Ian Cathro assume pleinement son approche physique. « Ian Cathro n’a pas perdu de temps à l’ASSE, confirme Sébastien Vidal. Dès le premier jour du stage de préparation à Divonne-les-Bains, le technicien écossais a imposé un rythme soutenu, avec des séances particulièrement exigeantes. Un message clair envoyé au groupe : l’intensité sera au cœur de la préparation des Verts. »

Si cette montée en puissance est logique à ce stade de la préparation, elle fait ressurgir un mauvais souvenir chez de nombreux supporters. L’été dernier, Eirik Horneland avait lui aussi misé sur une préparation très physique.

Cathro va devoir trouver le bon équilibre

Les Verts avaient affiché beaucoup d’intensité durant les premiers mois de compétition avant de connaître une nette baisse de régime au cœur de l’hiver, avec un groupe visiblement émoussé. C’est précisément ce scénario que certains craignent de revoir cette saison. Ian Cathro devra désormais trouver le juste dosage entre intensité et fraîcheur physique.

L’objectif est de bâtir une équipe capable de tenir le rythme sur toute une saison, sans connaître le trou d’air qui avait pénalisé l’ASSE quelques mois plus tôt. Les prochaines semaines de préparation, puis les premiers matches officiels, permettront de savoir si le technicien écossais a trouvé la bonne formule.