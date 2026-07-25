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FRANCE

ASSE Mercato : un nouvel attaquant débarque, Kilmer tente un pari XXL

Par Louis Chrestian - 25 Juil 2026, 09:23
ASSE Mercato : un nouvel attaquant débarque, Kilmer tente un pari XXL

L’ASSE continue de préparer l’avenir avec l’arrivée annoncée de Lamine Sonko. L’attaquant sénégalais de 22 ans devrait d’abord renforcer la réserve, mais son profil pourrait rapidement lui ouvrir les portes du groupe de Ian Cathro.

Sonko arrive en provenance de National 2

À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, le mercato stéphanois est encore loin d’être terminé. Selon les informations relayées par Foot01, l’ASSE vient de faire signer Lamine Sonko, avant-centre sénégalais passé par Jura Sud.

La saison dernière, le joueur né le 17 janvier 2004 a inscrit huit buts en National 2. Sa valeur marchande n’est pas encore renseignée, preuve que les Verts misent avant tout sur un élément à développer plutôt que sur une recrue immédiatement appelée à devenir titulaire.

La réserve avant le groupe de Ian Cathro

Sonko devrait dans un premier temps évoluer avec l’équipe réserve. Il n’est donc pas recruté pour concurrencer immédiatement Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, bien présent lors du stage de préparation organisé à Divonne-les-Bains.

Le nouvel attaquant pourrait néanmoins rapidement prendre du galon si ses premières semaines sont convaincantes. La cellule de recrutement stéphanoise croit à son potentiel et estime qu’il possède les qualités pour se rapprocher du groupe professionnel.

Un profil déjà repéré par les Verts

Lamine Sonko avait tapé dans l’œil des recruteurs de l’ASSE lors des deux rencontres disputées la saison passée entre Jura Sud et la réserve stéphanoise, conclues sur les scores de 1-1 et 0-0.

Dans un secteur offensif encore susceptible d’évoluer au cours du mercato, Kilmer Sports réalise ainsi une opération peu coûteuse et sans pression immédiate. Un pari sur l’avenir qui pourrait devenir une bonne surprise de la préparation si Sonko confirme rapidement les qualités entrevues face aux Verts.

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