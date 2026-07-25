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FRANCE

ASSE : un nouvel attaquant approche, les pros déjà en ligne de mire !

Par Louis Chrestian - 25 Juil 2026, 08:43
ASSE : un nouvel attaquant approche, les pros déjà en ligne de mire !

L’AS Saint-Étienne devrait renforcer son équipe réserve avec un attaquant sénégalais de 22 ans. D’abord attendu à l’échelon inférieur, Lamine Sonko pourrait rapidement profiter du manque de solutions offensives chez les professionnels.

Sonko arrive en provenance de Jura Sud

Alors que son secteur offensif a été largement remodelé cet été, l’ASSE a décidé d’anticiper. Selon les informations de Peuple Vert, les dirigeants stéphanois sont en passe de finaliser l’arrivée de Lamine Sonko, attaquant de 22 ans évoluant à Jura Sud.

Le Sénégalais avait marqué les observateurs de la maison Verte lors de confrontations face à la réserve stéphanoise. Son profil physique et sa capacité à attaquer la profondeur ont notamment convaincu l’ASSE de passer à l’action.

Une réserve à reconstruire

Dans un premier temps, Sonko doit intégrer le groupe réserve. Son arrivée répond à un véritable besoin après les départs d’Enzo Mayilla à Dunkerque et de Jibril Othman à l’Aviron Bayonnais. Celui de Djylian N’Guessan semble également se rapprocher.

Dans le même temps, le groupe professionnel poursuit sa préparation à Divonne-les-Bains, avec notamment la présence confirmée de Zuriko Davitashvili.

Une ouverture avec les professionnels ?

Lamine Sonko pourrait ne pas rester longtemps cantonné à la réserve. Ian Cathro évolue avec un système à deux attaquants, qui réclame plusieurs solutions disponibles sur la durée. Or, les options ne sont pas encore nombreuses dans l’effectif stéphanois.

Les difficultés de Martens Chris Paalberg à enchaîner les entraînements pourraient également lui ouvrir une porte. Sans brûler les étapes, le nouvel élément prometteur aura donc une carte à jouer durant la préparation. Un pari initialement pensé pour l’avenir, mais qui pourrait être testé plus rapidement que prévu.

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