RC Lens : retournement totalement surréaliste sur le mercato !

Alors que son arrivée au RC Lens semblait quasiment bouclée, Armando Obispo est finalement retourné au PSV Eindhoven. Le défenseur néerlandais de 27 ans, qui avait même salué ses coéquipiers, ne cache pas sa frustration après l’échec des négociations.

Le scénario avait pourtant tout d’un transfert imminent. Le RC Lens et le PSV Eindhoven s’étaient entendus autour d’une indemnité estimée à 5,5 millions d’euros pour Armando Obispo. Présent à Lens afin de finaliser son arrivée, le défenseur central pensait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Mais au moment de régler les derniers détails, les discussions ont brutalement échoué. Désaccord contractuel avec l’entourage du joueur ou ultime divergence entre les deux clubs : les raisons exactes de ce retournement de situation restent encore floues.

Quelques jours après avoir fait ses adieux à ses partenaires, Obispo a donc retrouvé le centre d’entraînement de son club formateur.

« J’avais vraiment hâte »

Interrogé par la chaîne officielle du PSV, le défenseur n’a pas cherché à masquer sa déception.

« J’avais un bon pressentiment, mais maintenant je suis de nouveau chez moi », a-t-il d’abord confié, avant de livrer une explication succincte sur l’échec de son transfert : « Nous ne sommes pas parvenus à un accord sur les derniers détails. »

Armando Obispo avait pourtant été séduit par la perspective de rejoindre le RC Lens et de découvrir un nouveau championnat.

« C’est une déception. Personnellement, bien sûr, parce que j’avais vraiment hâte. Je pensais que c’était une belle étape dans ma carrière », reconnaît-il. Après avoir échangé avec sa famille et ses proches, le Néerlandais estimait que le moment était venu de quitter son cocon pour relever un nouveau défi.

Bosz raconte une situation « surréaliste »

Malgré cette immense frustration, Obispo assure qu’il n’était pas déterminé à quitter le PSV à tout prix. Le défenseur reste attaché à son club formateur et tente désormais de tourner la page avec philosophie.

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. Je crois que tout arrive pour une raison », a-t-il expliqué.

Son entraîneur, Peter Bosz, a également raconté cet incroyable retournement de situation : « Il est venu me dire au revoir samedi. Il était déjà à Lens et, finalement, le transfert n’a pas abouti. Et puis, le revoilà mercredi. C’est le monde du football, parfois surréaliste. »

Le RC Lens doit relancer ses recherches

Pour le Racing, cet échec représente un véritable contretemps. Armando Obispo semblait avoir été choisi pour renforcer l’axe de la défense lensoise et apporter son expérience au groupe.

Le dossier étant désormais refermé, au moins provisoirement, les dirigeants sang et or vont devoir rapidement réactiver d’autres pistes. De son côté, Obispo doit se replonger dans la préparation du PSV après avoir été tout proche de devenir un joueur du RC Lens.