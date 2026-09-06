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FRANCE

RC Lens : un ancien indésirable de Franck Haise fait son retour

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 21:01

Après plusieurs années loin du Nord, Gaëtan Robail va retrouver la région : l’ancien joueur du RC Lens s’est engagé avec l’USL Dunkerque, après son passage au RWDM en Belgique.

Gaëtan Robail est de retour dans le Nord. L’ailier gauche de 32 ans rejoint officiellement l’USL Dunkerque, après son expérience au RWDM, en deuxième division belge. Une nouvelle aventure pour l’ancien Lensois, qui retrouve ainsi un championnat français et une région qu’il connaît particulièrement bien.

Une histoire contrastée avec le RC Lens

Formé notamment dans le secteur lensois, Gaëtan Robail avait rejoint le RC Lens à l’été 2019 après ses bonnes saisons sous le maillot de Valenciennes. Pour sa première saison en Sang et Or, il s’était rapidement illustré en Ligue 2, avec 7 buts en 24 rencontres de championnat, participant à la montée du Racing en Ligue 1.

Mais l’arrivée de Franck Haise sur le banc a changé sa situation. Le technicien ne comptait pas véritablement sur l’ailier dans son système et Robail a été prêté à Guingamp lors de la saison 2020-2021, avant de retourner à Valenciennes.

Son contrat avec le RC Lens finalement rompu en 2022, Robail a ensuite poursuivi sa carrière en Grèce, à l’Atromitos, avant de rejoindre le RWDM en 2024.

Un retour aux sources

Désormais, c’est donc à Dunkerque que l’ancien Lensois va tenter de relancer une nouvelle étape de sa carrière. Un retour dans le Nord forcément symbolique pour celui qui avait marqué les esprits lors de son passage au RC Lens.

Les supporters lensois pourront donc suivre avec attention les nouvelles aventures de Gaëtan Robail, désormais sous les couleurs dunkerquoises.

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