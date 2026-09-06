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FRANCE

OM : la compo de Genesio pour affronter le Paris FC est connue

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 20:01
Bruno Genesio (OM)

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter le Paris FC.

Ce dimanche soir, l’OM affronte le Paris FC pour fermer cette 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.

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