Antoine Kombouaré a évoqué sans détour la possibilité de retrouver un jour un banc de touche. Ce ne sera pas celui du FC Nantes en Ligue 2.

Antoine Kombouaré pourrait-il prochainement retrouver un banc en Ligue 1 ? Invité des « Nuits du Cazarre Enchaîné » sur RMC Sport, l’ancien entraîneur du Paris FC s’est livré sur son avenir. Et lorsqu’il a été question de l’OM, le technicien n’a clairement pas fermé la porte.

Kombouaré ouvre la porte à l’OM

Interrogé sur la possibilité de prendre un jour les commandes de l’OM, Antoine Kombouaré a répondu avec une certaine franchise : « Oui, pourquoi pas. Mais bon… Moi, j’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, du tempérament. Regardez, qui aurait dit que le Lyonnais Bruno Genesio viendrait à Marseille ? »

Une réponse qui ne constitue évidemment pas une annonce, mais qui suffit à relancer les spéculations autour de l’avenir du technicien. Kombouaré apprécie visiblement les clubs avec une forte identité et une véritable ferveur populaire. Sur ce point, Marseille correspond parfaitement au profil qu’il recherche.

Un entraîneur disponible dès janvier

Antoine Kombouaré est actuellement libre après son départ du Paris FC. Le technicien a également précisé qu’il serait disponible à partir du mois de janvier et qu’il resterait attentif aux différents projets susceptibles de se présenter à lui. Une situation qui pourrait intéresser certains clubs à la recherche d’un nouvel entraîneur au cours de la saison.

L’OM n’est évidemment pas annoncé comme une destination certaine pour Kombouaré. Bruno Genesio est actuellement en poste et le technicien marseillais dispose encore de temps pour installer son projet. Mais la petite phrase de l’ancien entraîneur nantais ne manquera certainement pas de faire parler.

Kombouaré dément un retour au FC Nantes

L’autre sujet important de son intervention concernait le FC Nantes. Après le fiasco de Michel Der Zakarian, la possibilité d’un nouveau retour de Kombouaré chez les Canaris avait été évoquée. Mais, comme But! L’a annoncé, l’intéressé confirme qu’il n’a jamais sérieusement envisagé cette possibilité.

« Je ne me suis même pas posé la question. Je vais être très honnête. On m’a proposé de revenir une troisième fois quand ils étaient en Ligue 1. J’ai dit non. Là, en Ligue 2… Même si j’adore ce club… C’était impossible », a-t-il confirmé. Le message est donc particulièrement clair. Malgré son attachement au FC Nantes, Kombouaré n’envisageait pas de revenir une troisième fois sur le banc des Canaris, notamment dans le contexte actuel du club. Surtout en Ligue 2.