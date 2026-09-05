A deux jours du choc entre le FC Nantes et Nancy à La Beaujoire (20h45), un gardien des Canaris s’est sérieusement blessé.

Le FC Nantes n’avait vraiment pas besoin de ça. Alors que les Canaris préparent activement la réception de Nancy, prévue dimanche soir à 20h45 à La Beaujoire, une blessure vient perturber les plans du staff nantais. Et elle concerne un joueur que les supporters espéraient justement voir davantage.

Mirbach sérieusement touché

Alexis Mirbach se serait blessé au ménisque. Le consultant de TéléNantes Maxence Jamin a donné des nouvelles particulièrement inquiétantes concernant le jeune portier nantais. Maxence Jamin : « Notre jeune portier Alexis Mirbach s’est blessé au ménisque et pourrait subir une opération dans les prochains jours… » Une intervention chirurgicale n’est donc pas encore officiellement actée, mais l’hypothèse est désormais clairement évoquée. Si elle devait se confirmer, Mirbach pourrait être éloigné des terrains pendant une période qui reste à déterminer.

Cette blessure tombe d’autant plus mal qu’Alexis Mirbach avait gagné une certaine popularité auprès des supporters nantais. Depuis le début de la saison, plusieurs voix autour du FC Nantes réclamaient que Grégory Poirier lui donne sa chance dans les buts. La situation de Maxime Dupé commençait effectivement à susciter quelques interrogations. Toujours considéré comme le numéro 1, le gardien nantais n’a pas totalement convaincu depuis la reprise. Ses prestations ont même laissé une partie du public perplexe. Dans ce contexte, les supporters espéraient voir Mirbach testé lors des prochaines rencontres.

Un nouveau coup dur pour le FC Nantes

Le jeune gardien aurait donc pu profiter de cette situation pour obtenir du temps de jeu et éventuellement rebattre les cartes dans la hiérarchie. Mais sa blessure au ménisque change complètement la donne. Même si la durée exacte de son indisponibilité reste inconnue, une éventuelle opération compliquerait forcément ses chances de s’imposer rapidement dans le groupe professionnel. Pour Grégory Poirier, il faudra donc continuer à composer avec Maxime Dupé et les autres solutions disponibles.

Cette mauvaise nouvelle intervient alors que le FC Nantes cherche encore sa bonne formule en Ligue 2. Le club doit rapidement retrouver de la stabilité après un début de saison loin des attentes. La réception de Nancy représente donc une occasion importante de lancer véritablement la dynamique nantaise. Mais les supporters devront probablement patienter avant de voir Alexis Mirbach à l’œuvre avec les professionnels. Le jeune portier, qui suscitait de plus en plus d’attentes autour de lui, voit son élan brutalement stoppé. Il faudra désormais attendre les prochains examens et une éventuelle intervention pour connaître précisément la durée de son absence.