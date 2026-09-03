Flashback, il y a un an : Mercato à suspense, vente en coulisses : Nantes a-t-il tout perdu en un an ?

Il y a un an, le FC Nantes retenait son souffle pour Matthis Abline, cible de l’Angleterre, et fêtait le maintien de son jeune buteur. Un an plus tard, le club a changé de décor : feuilleton Abline clos, mais une page bien plus vaste s’apprête à se tourner, entre mercato agité et incertitudes sur la vente du club.

Il y a un an : Abline, le symbole d’un mercato sous tension

Début septembre 2025, tous les regards étaient tournés vers Matthis Abline. Courtisé par Sunderland et surveillé par Newcastle, l’attaquant de 22 ans incarnait les espoirs d’un FC Nantes qui voulait prouver sa capacité à résister aux sirènes étrangères. Le suspense avait duré jusqu’aux dernières heures du marché, avant que le couperet ne tombe : pas d’offre anglaise concrète, Abline restait à la Beaujoire. Pour les supporters, c’était la garantie de conserver un élément prometteur, déjà auteur d’une entrée remarquée contre Auxerre. Son association annoncée avec Mostafa Mohamed laissait entrevoir une attaque ambitieuse, tandis qu’en coulisses, le club se félicitait d’avoir préservé la profondeur de son effectif malgré les départs estivaux. À ce moment-là, Nantes semblait vouloir jouer son va-tout sur la stabilité et miser sur ses jeunes talents pour redresser la barre en Ligue 1.

Douze recrues, feuilletons à répétition : Nantes en quête de repères

Un an plus tard, le décor a radicalement changé. Matthis Abline n’est déjà plus là, transféré lors d’un mercato jugé déséquilibré et décevant, malgré une vague de douze recrues et de nombreux mouvements de dernière minute. L’espoir incarné par Abline et la promesse d’un projet solide ont laissé la place à une forme d’improvisation : les Canaris ont enchaîné les recrutements, parfois dans l’urgence, et vu partir Mostafa Mohamed, l’autre fer de lance offensif de l’époque. Les négociations tardives, comme celle de Thomas Robinet, reflètent ce mercato où l’anticipation a souvent cédé le pas à la réaction.

Mais plus marquant encore, les débats ne tournent plus seulement autour des joueurs. La vente du club agite désormais le quotidien nantais. Waldemar Kita ne cache plus son envie de tourner la page, même si aucun projet concret n’a été annoncé. Les supporters se retrouvent face à une incertitude inédite, où l’avenir institutionnel du FC Nantes semble aussi fragile que l’équilibre de son effectif. L’an passé, tout semblait se jouer sur une prolongation ou un départ de jeune talent. Aujourd’hui, c’est la question même de la propriété du club qui plane, sur fond de mercato mouvementé et d’une équipe en quête de certitudes. Le feuilleton Abline, haletant il y a douze mois, n’était que l’arbre qui cachait la forêt d’un club en transition permanente.