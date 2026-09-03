Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Stéphane Richard a confirmé des débats tendus entre la direction de l’OM et Bruno Genesio en fin de mercato, un point sur son avenir sera fait cette semaine.

La fin du mercato a été particulièrement animée à Marseille. Et si l’OM a finalement conservé Igor Paixao, son faux départ aurait créé de fortes tensions en interne. Les relations entre la direction olympienne et Bruno Genesio ont même connu un sérieux coup de chaud.

Un point décisif cette semaine pour Genesio ?

Stéphane Richard a confirmé que des débats tendus avaient eu lieu entre les différentes parties au cours des dernières heures du mercato. Pour autant, Bruno Genesio n’aurait jamais présenté sa démission. Le technicien serait néanmoins arrivé proche d’un véritable point de rupture avec sa direction, notamment dans le dossier Igor Paixao. Une situation qui doit désormais être clarifiée.

Adrien Pittore, journaliste de Massilia Zone, a apporté une précision importante sur la suite des événements : « Un point sera fait à la fin du mercato, donc en milieu de semaine. » Autrement dit, les prochaines heures pourraient permettre d’en savoir davantage sur la situation de Genesio et sur la manière dont l’OM compte poursuivre sa collaboration avec son entraîneur.

L’OM veut encore dégraisser

Sur le plan de l’effectif, le mercato n’est également pas totalement terminé. Certains marchés restent ouverts, notamment celui de la Turquie, où les clubs peuvent encore recruter jusqu’au 4 septembre. Selon La Minute OM, Marseille souhaiterait toujours réduire son groupe et serait disposé à laisser partir Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna si des offres satisfaisantes arrivent. Pour Faris Moumbagna, aucune proposition ne serait pour l’instant parvenue sur la table marseillaise. Mais la tendance serait claire : en cas d’offre, l’OM ne fermerait pas la porte à un départ, et ce pour les trois joueurs concernés.

Le mercato est donc officiellement terminé, mais Marseille reste attentif aux opportunités de dernière minute. Entre les éventuels départs vers la Turquie et le point attendu autour de Bruno Genesio, plusieurs dossiers pourraient encore évoluer. Une chose est certaine : les prochains jours seront importants pour l’OM. La direction devra à la fois gérer la fin du dégraissage et clarifier la situation autour de son entraîneur après une fin de mercato particulièrement tendue.