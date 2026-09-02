OM : un jeune va recevoir une belle promotion en équipe première ! 

L’Olympique de Marseille pourrait offrir une promotion spectaculaire à l’un des espoirs de son centre de formation. Selon Mohamed Toubache-Ter, Ibrahim Gomis est sérieusement envisagé pour devenir le nouveau gardien numéro 2 de Bruno Genesio. À seulement 21 ans, le récent champion du monde U20 avec le Maroc pourrait passer devant Théo Vermot dans la hiérarchie.

« Ça pousse fort » pour Ibrahim Gomis

Après avoir considérablement réduit son effectif durant le mercato, l’OM va devoir faire davantage confiance à ses jeunes joueurs. Le premier grand bénéficiaire de cette nouvelle politique pourrait se nommer Ibrahim Gomis.

Selon Mohamed Toubache-Ter, plusieurs voix militeraient en interne pour placer le jeune portier directement derrière le titulaire marseillais : « Ça pousse fort, fort pour placer Ibrahim Gomis en numéro 2 dans les buts de l’Olympique de Marseille ! »

Il ne s’agit pas encore d’une décision officielle, mais la tendance serait donc très sérieuse. Gomis pourrait intégrer durablement le groupe professionnel et occuper une place sur le banc lors des prochaines rencontres de Ligue 1.

Une promotion particulièrement importante pour un joueur qui évoluait encore principalement avec la réserve marseillaise.

Ça pousse fort fort pour placer Ibrahim Gomis en numéro 2 dans les buts de l’Olympique de Marseille !! #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 2, 2026

Qui est Ibrahim Gomis ?

Né le 20 mars 2005 à Perpignan, Ibrahim Gomis possède les nationalités française et marocaine. Passé par Thonon Évian et le Dijon FCO, il a rejoint le centre de formation de l’OM avant de progressivement s’imposer avec l’équipe réserve.

Du haut de ses deux mètres, le gardien impressionne naturellement par son envergure. Il est notamment décrit comme performant dans les sorties aériennes et capable d’anticiper les mouvements adverses.

Gomis est sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2028 et représente donc un véritable actif pour le club.

Mais c’est surtout avec la sélection marocaine des moins de 20 ans que le jeune portier a pris une nouvelle dimension.

Un champion du monde U20 à Marseille

Ibrahim Gomis faisait partie de la sélection marocaine sacrée championne du monde U20 en 2025. Initialement deuxième gardien, il avait profité de la blessure de Yanis Benchaouch pour être titularisé lors de la finale remportée face à l’Arg-l’Argentine.

Une rencontre parfaitement maîtrisée qui lui a permis d’acquérir une expérience rare pour un joueur de son âge. Disputer et remporter une finale mondiale constitue forcément un argument important au moment d’établir la hiérarchie des gardiens marseillais.

Gomis avait d’ailleurs déjà été intégré ponctuellement au groupe professionnel et inscrit sur les listes de l’OM pour la Ligue des champions. La direction phocéenne connaît donc parfaitement son potentiel et son comportement au quotidien.

Le placer en numéro 2 ne représenterait pas une découverte totale, mais plutôt l’aboutissement logique de sa progression.

Théo Vermot dépassé dans la hiérarchie ?

Cette possible promotion pose directement la question de l’avenir de Théo Vermot. À 29 ans, le gardien français semblait initialement bien placé pour occuper le rôle de doublure.

Apprécié dans le vestiaire et reconnu pour son comportement exemplaire, Vermot possède une certaine expérience dans les divisions inférieures. Il a notamment évolué à Saint-Étienne, Orléans et Fréjus Saint-Raphaël.

Son vécu au plus haut niveau reste toutefois très limité. Le portier n’a encore disputé aucun match officiel avec l’équipe première de l’OM et ne possède aucune apparition en Ligue 1. Sa fiche marseillaise affiche toujours zéro minute en compétition officielle avec le club phocéen.

La direction pourrait donc préférer miser sur le potentiel de Gomis plutôt que sur l’expérience relative de Vermot. Cela ne traduirait pas nécessairement une défiance totale envers ce dernier, qui conserverait un rôle important à l’entraînement, mais bien la volonté d’accélérer le développement du jeune Marocain.

Une nouvelle politique imposée par les finances

Cette promotion s’inscrirait également dans le nouveau modèle économique de l’OM. Contraint de réduire sa masse salariale et de générer encore 75 millions d’euros de ventes avant juin 2027, le club ne peut plus multiplier les recrutements coûteux.

Franck McCourt et la direction marseillaise doivent désormais mieux exploiter les ressources du centre de formation. Plutôt que de recruter une doublure expérimentée avec un salaire important, l’OM peut offrir cette place à un jeune déjà présent au club.

Ibrahim Gomis pourrait ainsi devenir l’un des premiers symboles de cette nouvelle stratégie. D’autres espoirs marseillais pourraient suivre si Bruno Genesio accepte réellement d’ouvrir la porte de l’équipe première.

Une opportunité immense pour Gomis

Être numéro 2 à l’OM ne garantit évidemment pas un temps de jeu important. Mais entre la Coupe de France, les suspensions et les éventuelles blessures, Gomis pourrait rapidement obtenir une première occasion.

Le contexte marseillais imposera toutefois une forte pression. Au Vélodrome, chaque erreur est analysée et la patience reste limitée. Le jeune gardien devra prouver qu’il possède les épaules pour répondre présent si Bruno Genesio fait appel à lui.

À seulement 21 ans, Ibrahim Gomis semble en tout cas proche de franchir un immense cap. Champion du monde avec le Maroc U20, il pourrait désormais devenir la doublure officielle dans les buts de l’Olympique de Marseille.

Après un mercato sans recrue, le premier nouveau visage de l’OM pourrait finalement venir de son propre centre de formation.