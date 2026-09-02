OM Mercato : encore un départ à prévoir malgré la fermeture du marché !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato a officiellement fermé ses portes en France, mais l’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait encore évoluer. Faris Moumbagna susciterait un intérêt en Arabie saoudite, où le marché reste ouvert quelques jours supplémentaires. Une nouvelle porte de sortie bienvenue pour un attaquant qui ne semble plus entrer dans les plans marseillais.

Faris Moumbagna dans le viseur saoudien

L’OM n’en a peut-être pas terminé avec son grand dégraissage. Après avoir multiplié les ventes durant l’été, le club phocéen pourrait encore enregistrer le départ de Faris Moumbagna.

Selon les dernières indiscrétions, plusieurs formations saoudiennes surveilleraient la situation de l’international camerounais. Aucun club ni montant précis n’a encore filtré, mais cette piste pourrait rapidement prendre de l’ampleur.

Contrairement au marché français, fermé depuis mardi soir, le mercato saoudien reste ouvert jusqu’au 6 septembre selon les calendriers. Les clubs locaux disposent donc encore de quelques jours pour recruter, y compris auprès d’une formation de Ligue 1.

❗️Faris Moumbagna est pisté en Arabie Saoudite.



[🥇@adrien_pittore] — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 1, 2026

Un départ que l’OM ne devrait pas retenir

Recruté à Bodø/Glimt contre environ 8 millions d’euros en janvier 2024, Faris Moumbagna n’est jamais véritablement parvenu à s’imposer sur la durée à Marseille.

L’attaquant camerounais avait montré certaines qualités lors de ses premiers mois, notamment dans l’impact physique et les appels en profondeur. Mais sa grave blessure au genou, survenue au début de la saison 2024-2025, a brutalement freiné sa progression.

Après une saison quasiment blanche, Moumbagna avait été envoyé en prêt à la Cremonese avec une option d’achat. Une expérience italienne qui n’a visiblement pas suffi à relancer définitivement son aventure marseillaise.

Aujourd’hui, son avenir semble bouché à l’OM. Un départ vers l’Arabie saoudite pourrait donc arranger toutes les parties.

Une nouvelle économie pour les finances marseillaises

Sportivement, le départ de Faris Moumbagna ne représenterait pas une perte majeure pour Bruno Genesio si l’entraîneur marseillais ne compte pas sur lui. Financièrement, l’opération permettrait surtout à l’OM d’alléger encore sa masse salariale et de récupérer une indemnité supplémentaire.

Le club phocéen a déjà vendu de nombreux éléments cet été afin de répondre aux exigences du plan financier présenté à la DNCG. Même si Marseille ne récupérait pas les 8 millions investis en 2024, une vente définitive éviterait de conserver un joueur sans véritable perspective sportive.

Les clubs saoudiens disposent par ailleurs de moyens importants et pourraient proposer des conditions salariales séduisantes au Camerounais. À 26 ans, Moumbagna pourrait y trouver un nouveau projet et davantage de temps de jeu.

Marseille pourra-t-il le remplacer ?

Cette piste comporte toutefois une limite importante. Si l’OM peut encore vendre un joueur à destination d’un pays dont le marché reste ouvert, le club ne peut plus recruter librement pour le remplacer.

Marseille pourrait seulement se tourner vers un joueur libre ou utiliser le dispositif du joker, qui permet à un club français d’engager un joueur évoluant déjà en France. La direction devra donc s’assurer que le départ de Moumbagna ne laisse pas Bruno Genesio trop limité dans le secteur offensif.

Mais au regard de la situation actuelle du Camerounais, l’OM pourrait privilégier l’économie financière plutôt que la profondeur d’effectif.

Le dégraissage de l’OM n’est pas terminé

La fermeture du mercato français n’a donc pas totalement mis fin aux mouvements du côté de Marseille. Faris Moumbagna représente désormais l’un des derniers dossiers à surveiller.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un intérêt et aucune offre officielle n’a été annoncée. Mais le temps presse : les formations saoudiennes ne disposent plus que de quelques jours pour passer à l’action.

Après un été marqué par une impressionnante vague de départs, l’OM pourrait ainsi perdre un nouvel attaquant sur le gong. Le mercato est terminé en France, mais à Marseille, le grand ménage continue.