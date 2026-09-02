Benzema, Pogba, Mahrez… une liste XXL débarque sur le marché !

Désormais libre de tout contrat après son départ d’Al-Hilal, Karim Benzema apparaît sur un marché particulièrement relevé. Le nom de l’ancien Lyonnais revient naturellement autour de l’OL, même si aucune démarche concrète n’est évoquée à ce stade.

Benzema en tête d’une longue liste

Onze Mondial a relayé ce mercredi une impressionnante liste de joueurs présentés comme libres. Karim Benzema y figure aux côtés de Paul Pogba, Riyad Mahrez, Dani Carvajal, David Alaba, Mauro Icardi ou encore Philippe Coutinho.

Le marché comprend également plusieurs profils bien connus de Ligue 1, parmi lesquels Ismaël Bennacer, Sofiane Boufal, Youcef Atal, Krépin Diatta et Tanguy Ndombele. La source ne donne toutefois aucune précision sur leurs exigences salariales ou l’état des discussions avec d’éventuels prétendants.

Un retour à l’OL déjà évoqué

Dans le cas de Benzema, Foot Mercato a rapidement posé la question d’un retour dans son club formateur. L’attaquant français est désormais disponible après son départ d’Al-Hilal, mais aucun contact avec la direction lyonnaise n’est mentionné.

Karim Benzema est désormais libre de tout contrat après son départ d’Al-Hilal. Souhaitez-vous un retour de l’attaquant français à l’OL ? https://x.com/OnzeMondial/status/2095050864339615816

Pour l’heure, il s’agit donc seulement d’un débat autour d’un retour forcément symbolique. La présence de Benzema parmi ces joueurs libres suffit néanmoins à attirer l’attention, plus de vingt ans après ses débuts sous le maillot lyonnais.

Mahrez, Pogba et plusieurs références européennes disponibles

Riyad Mahrez et Paul Pogba font eux aussi partie des noms les plus marquants de cette sélection. Le premier a déjà été régulièrement associé à Marseille, notamment lorsqu’il avait été annoncé dans le viseur de l’OM.

Mahrez et Benzema se connaissent également pour s’être affrontés au cours de leur carrière, comme le rappelle leur historique de confrontations recensé par Transfermarkt. Malgré le prestige des joueurs cités, leur statut contractuel ne garantit pas pour autant une opération accessible aux clubs français.