À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[15:20]RC Lens – PSG (1-0) : le coup de sang de Thauvin contre l’arbitre 
[15:00]OM : une pluie de mauvaises nouvelles plombe le mercato ! 
[14:40]Stade Rennais : Le grand ménage s’accélère à quinze jours de la clôture
[14:20]ASSE Mercato : Stassin vers un retour fracassant en Ligue 1 ?
[14:00]FC Nantes : les Kita dans le rouge, nouveau coup de tonnerre pour la vente !
[13:40]OM Mercato : une ex piste du RC Lens patine, deux géants proposés à Marseille avant un départ de Paixao ?
[13:30]RC Lens Mercato : la dernière priorité de Leca à deux doigts de signer au Racing ?
[13:20]ASSE Mercato : Kilmer vient de griller l’OL et Monaco pour cette recrue !
[13:05]FC Barcelone : une légende de retour au Barça !
[13:00]RC Lens Mercato : après le PSG, un Lensois va pulvériser le record du transfert de Sangaré ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : après le PSG, un Lensois va pulvériser le record du transfert de Sangaré ! 

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 13:00
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après sa brillante prestation contre le PSG lors du Trophée des Champions (1-0), Ismaël Ganiou a laissé de grands espoirs en vue du mercato.

Le RC Lens peut déjà se frotter les mains. Après sa prestation XXL face au PSG lors du Trophée des Champions (1-0), Ismaël Ganiou a impressionné les observateurs et pourrait bien devenir l’un des futurs gros actifs du club artésien.

Ganiou a fait forte impression contre le PSG

Aligné dans une rencontre particulièrement exigeante, le jeune défenseur a affiché une impressionnante maturité. Malgré l’infériorité numérique de son équipe face au PSG, Ganiou a multiplié les anticipations et s’est montré particulièrement solide face aux offensives parisiennes.

Une prestation qui a totalement séduit Walid Acherchour. Sur les réseaux sociaux, le consultant n’a pas hésité à placer la barre très haut pour le Lensois.

« Ismaël Ganiou est tellement un monstre. Les anticipations, la personnalité qu’il dégage dans un match en infériorité numérique face à un double champion d’Europe… c’est insolent. Il va tellement exploser le record de Sangaré et Openda au RC Lens », a-t-il lâché avec admiration. Une prédiction particulièrement ambitieuse, mais qui traduit l’impression laissée par le défenseur.

Le record de Sangaré déjà dans le viseur

Cet été, le RC Lens a réalisé une opération XXL avec le départ de Mamadou Sangaré vers Brentford pour une indemnité supérieure à 40 millions d’euros. Un montant qui place le milieu de terrain parmi les plus grosses ventes de l’histoire du club. Loïs Openda avait lui aussi permis aux Sang et Or de réaliser une énorme opération lors de son départ pour le RB Leipzig.

Si Ganiou poursuit sur cette trajectoire et confirme les promesses affichées contre le PSG, sa valeur pourrait rapidement grimper. Le RC Lens pourrait alors se retrouver avec un nouveau joyau capable d’attirer les plus grands clubs européens. 

Pour l’instant, le défenseur n’en est évidemment qu’au début de son histoire. Mais après une prestation aussi convaincante dans un match de prestige, les propos de Walid Acherchour donnent déjà une idée du potentiel que certains lui attribuent. Et si le scénario se confirme, le record de Sangaré pourrait effectivement ne pas rester très longtemps au sommet des ventes artésiennes.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot