Après sa brillante prestation contre le PSG lors du Trophée des Champions (1-0), Ismaël Ganiou a laissé de grands espoirs en vue du mercato.

Le RC Lens peut déjà se frotter les mains. Après sa prestation XXL face au PSG lors du Trophée des Champions (1-0), Ismaël Ganiou a impressionné les observateurs et pourrait bien devenir l’un des futurs gros actifs du club artésien.

Ganiou a fait forte impression contre le PSG

Aligné dans une rencontre particulièrement exigeante, le jeune défenseur a affiché une impressionnante maturité. Malgré l’infériorité numérique de son équipe face au PSG, Ganiou a multiplié les anticipations et s’est montré particulièrement solide face aux offensives parisiennes.

Une prestation qui a totalement séduit Walid Acherchour. Sur les réseaux sociaux, le consultant n’a pas hésité à placer la barre très haut pour le Lensois.

« Ismaël Ganiou est tellement un monstre. Les anticipations, la personnalité qu’il dégage dans un match en infériorité numérique face à un double champion d’Europe… c’est insolent. Il va tellement exploser le record de Sangaré et Openda au RC Lens », a-t-il lâché avec admiration. Une prédiction particulièrement ambitieuse, mais qui traduit l’impression laissée par le défenseur.

Le record de Sangaré déjà dans le viseur

Cet été, le RC Lens a réalisé une opération XXL avec le départ de Mamadou Sangaré vers Brentford pour une indemnité supérieure à 40 millions d’euros. Un montant qui place le milieu de terrain parmi les plus grosses ventes de l’histoire du club. Loïs Openda avait lui aussi permis aux Sang et Or de réaliser une énorme opération lors de son départ pour le RB Leipzig.

Si Ganiou poursuit sur cette trajectoire et confirme les promesses affichées contre le PSG, sa valeur pourrait rapidement grimper. Le RC Lens pourrait alors se retrouver avec un nouveau joyau capable d’attirer les plus grands clubs européens.

Pour l’instant, le défenseur n’en est évidemment qu’au début de son histoire. Mais après une prestation aussi convaincante dans un match de prestige, les propos de Walid Acherchour donnent déjà une idée du potentiel que certains lui attribuent. Et si le scénario se confirme, le record de Sangaré pourrait effectivement ne pas rester très longtemps au sommet des ventes artésiennes.