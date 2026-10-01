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RC Lens : le nouveau Michael Olise à Lens ?

Par Bastien Aubert - 1 Oct 2026, 08:20
Michael Olise

Le RC Lens regorge de futurs talents, dont l’un d’entre eux est déjà comparé à Michael Olise.  

La Gaillette continue de faire émerger des profils prometteurs. Après plusieurs jeunes Lensois déjà apparus dans le groupe professionnel ou suivis de près par les sélections, un nouveau nom commence à circuler chez les catégories de jeunes : celui de Yanis Niakaté. 

Un profil qui rappelle Michael Olise 

L’attaquant de 15 ans évolue avec les U17 du Racing et semble déjà franchir plusieurs étapes dans sa progression. Eyeball.football, spécialisé dans l’analyse des jeunes talents à travers le monde, s’est penché sur le profil de Yanis Niakaté. Le site n’hésite pas à employer une comparaison particulièrement ambitieuse : celle de Michael Olise. « Un nouveau Olise ! Yanis Niakaté est un ailier français de 15 ans qui évolue avec les U17 du RC Lens », peut-on notamment lire dans cette présentation. Le parallèle repose avant tout sur les caractéristiques techniques du jeune joueur du RC Lens. 

Niakaté est décrit comme un joueur rapide, agile et créatif, capable d’éliminer son adversaire et de porter le ballon vers le dernier tiers. Des qualités qui rappellent effectivement certains aspects du jeu d’Olise, notamment dans sa capacité à provoquer et à créer des décalages. Niakaté commence déjà à se faire remarquer Le début de saison vient en tout cas confirmer que le jeune attaquant possède déjà une certaine efficacité. Lors de la deuxième journée des U17, contre Feignies-Aulnoye, Niakaté a inscrit le troisième but lensois dans une victoire 4-1.

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Des statistiques qui attirent l’œil

Quelques jours plus tôt, il avait également marqué lors de la victoire inaugurale contre Sarcelles (2-0).  Le RC Lens a d’ailleurs officialisé fin septembre la poursuite de son développement au sein du groupe U17 pour la saison 2026-2027. Le club a également salué le travail effectué par son ancien club formateur, le Val Yerres Crosne AF.  Eyeball.football met également en avant plusieurs données intéressantes concernant son profil.

Sur son échantillon analysé, Niakaté affiche notamment une moyenne de 2,22 tirs, 2,05 dribbles réussis et 3,08 passes vers l’avant par 90 minutes. Des chiffres qui illustrent surtout le profil offensif du jeune joueur : beaucoup d’initiative, de percussion et une volonté constante de faire avancer le jeu. Mais à 15 ans, ces statistiques doivent évidemment être considérées avec prudence. Le chemin vers le football professionnel reste extrêmement long, surtout pour atteindre le niveau d’un crack comme Olise. 

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