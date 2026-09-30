RC Lens : un grand nom des Sang et Or annonce son départ !

Après cinq années au cœur du développement commercial du Racing Club de Lens, Laurent Platini a officialisé son départ avec un message particulièrement émouvant adressé au club et à ses supporters.

Une page se tourne au Racing Club de Lens, comme attendu. Directeur commercial du club depuis 2021, Laurent Platini a annoncé son départ dans une publication publiée sur LinkedIn. Arrivé à Lens dans une période très particulière, alors que Bollaert-Delelis était encore à huis clos en raison de la crise sanitaire, il quitte aujourd’hui l’Artois après plusieurs années consacrées au développement commercial des Sang et Or.

Laurent Platini quitte le RC Lens avec émotion

Dans son message, Laurent Platini revient avec beaucoup d’émotion sur son aventure lensoise. Il évoque notamment l’accueil reçu dans le Pas-de-Calais et les liens créés au fil des années avec les salariés du club, les partenaires et les supporters.

« Je quitte le Racing Club de Lens avec beaucoup de souvenirs, mais surtout avec une immense gratitude », écrit-il, avant de remercier son équipe ainsi que les différentes personnes avec lesquelles il a travaillé durant son passage au Racing.

Le dirigeant a également tenu à saluer plusieurs responsables du club, dont Joseph Oughourlian, et Benjamin Parrot.

Un passage marqué par le développement commercial

Laurent Platini occupait la fonction de directeur commercial du RC Lens depuis 2021. Son travail s’est notamment inscrit dans la stratégie de développement des revenus commerciaux et de l’expérience partenaires du club.

Parmi les projets emblématiques de cette période figure notamment La Galerie, un espace VIP installé au stade Bollaert-Delelis et inspiré de l’histoire minière du territoire. Le projet, présenté par Platini en 2025, représentait un investissement de plus d’un million d’euros pour le Racing.

Arthur Chateau pour lui succéder ?

Le départ de Laurent Platini intervient alors que le Racing a déjà préparé la suite. Selon plusieurs informations publiées début septembre, Arthur Chateau doit prendre davantage de responsabilités au sein de la direction commerciale.

Présent au RC Lens depuis 2017, Chateau a progressivement gravi les échelons, notamment dans les domaines du sponsoring et des ventes. Son profil s’inscrit donc dans une certaine continuité pour le secteur commercial du club.

Pour Laurent Platini, l’aventure lensoise restera visiblement particulière. Son dernier match à Bollaert lui a offert un symbole fort : Joseph Oughourlian lui a remis une lampe de mineur gravée à son nom. Un objet qu’il entend conserver comme le souvenir de ses années chez les Sang et Or. « Merci Lens, pour tout ce que tu m’as donné. Lensois un jour, Lensois toujours. »