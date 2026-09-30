ASSE : Cathro va revoir ses options, plusieurs Verts ont une carte à jouer face à Sion !

La rencontre amicale contre le FC Sion pourrait permettre à plusieurs joueurs de se montrer à Ian Cathro. Entre le retour progressif de Paul Eymard, les minutes espérées par Paalberg et les jeunes invités aux entraînements, la trêve ouvre une fenêtre intéressante à l’ASSE.

Les absents laissent de la place, les joueurs disponibles doivent en profiter. Avec un groupe amputé par les départs en sélection, Ian Cathro dispose d’une occasion d’observer d’autres options avant la reprise du championnat.

Vendredi, face au FC Sion, l’enjeu dépassera donc le résultat. Certains Verts pourraient retrouver du temps de jeu, d’autres tenter de convaincre le staff qu’ils méritent davantage de place. À condition, évidemment, d’être retenus pour cette opposition.

Eymard, un retour qui mérite toute l’attention

Pour Paul Eymard, cette période constitue une étape importante. Après une longue absence liée à une fracture du tibia, le milieu stéphanois accumule les séances avec le groupe professionnel.

Il n’a plus joué avec l’équipe première depuis le début de l’année 2026. Le rendez-vous contre Sion pourrait ainsi lui permettre de retrouver progressivement des sensations dans un contexte plus proche de la compétition.

Il faudra toutefois attendre les choix de Cathro pour connaître son éventuelle participation. Après une telle absence, l’objectif sera d’abord de reprendre des repères et du rythme, avant de prétendre à une place plus importante.

Paalberg attend son occasion

La situation de Paalberg est différente, mais l’attente est bien présente. Arrivé à Saint-Étienne durant l’hiver, il n’a pas encore disputé ses premières minutes dans une compétition professionnelle sous le maillot vert.

Les absences internationales lui permettent actuellement de multiplier les séances sous les yeux de Ian Cathro. Le match amical pourrait représenter une occasion supplémentaire de montrer ce qu’il peut apporter.

Pour lui comme pour Eymard, cette période peut compter dans la réflexion du staff. Le retour des internationaux renforcera la concurrence, mais une prestation convaincante peut donner à l’entraîneur une raison de regarder plus attentivement leurs candidatures.

Les jeunes Verts veulent aussi se faire remarquer

Tom Teillol et Elyes Dhaoui ont également intégré les séances du groupe professionnel pendant la trêve. Une opportunité de découvrir les attentes de Cathro et de se mesurer à un niveau d’exigence supérieur.

Leur présence aux entraînements ne garantit pas une participation contre Sion. L’entraîneur devra composer avec les besoins des différentes équipes du club pour constituer son groupe.

Mais ces séances offrent déjà une possibilité précieuse : se montrer directement au staff professionnel. Pour les jeunes Stéphanois, chaque entraînement devient une occasion de démontrer qu’ils peuvent suivre le rythme.

Breum, Ballo et Duffus pour préparer la reprise

L’opposition contre Sion doit aussi servir aux joueurs qui restent à disposition de Cathro et qui ont besoin de conserver leurs automatismes.

Jakob Breum, Maxime Bernauer, Thierno Ballo, Joshua Duffus et João Ferreira peuvent notamment profiter de ce rendez-vous pour maintenir leur rythme avant le retour aux rencontres officielles.

Cathro aura ainsi plusieurs objectifs à concilier : accompagner les retours, observer les joueurs moins utilisés et garder les autres en jambes.

Face à Sion, plusieurs Verts auront peut-être une chance de faire évoluer leur place dans les plans du coach. À eux de rendre cette occasion difficile à oublier.