Stade Rennais : Lepaul a marqué des points, Zidane prêt à lui faire davantage confiance ?

Estéban Lepaul peut compter sur le soutien de Zinédine Zidane. Après sa première titularisation avec les Bleus contre la Belgique, l’attaquant du Stade Rennais a reçu les compliments du sélectionneur. Un signal encourageant pour la suite de son aventure internationale.

Il n’a pas marqué, mais sa prestation a plu à Zinédine Zidane. Titularisé pour la première fois en équipe de France lundi contre la Belgique, Estéban Lepaul a participé à la victoire des Bleus, obtenue sur le score de 1-0. Le Rennais faisait partie des nouveaux visages alignés dans un onze largement remanié.

Pour un avant-centre, l’absence de but peut rapidement peser dans les commentaires. Mais Zidane a retenu d’autres aspects du match de Lepaul, à commencer par sa participation au jeu et son investissement collectif.

« Content de son match »

Après la rencontre, le sélectionneur a livré une appréciation positive de l’attaquant rennais.

« Lepaul ? Content de son match. Il a fait partie de ceux qui ont bien bougé devant. », a déclaré Zidane, dans des propos relayés par MadeinFoot.

Le sélectionneur a également salué son pressing et sa présence au cœur du jeu. Son analyse ne se limite donc pas à l’efficacité devant le but : il estime que Lepaul a contribué au fonctionnement de l’attaque française.

Pour le Rennais, cette reconnaissance constitue un encouragement important. À défaut d’avoir trouvé le chemin des filets, il a montré des choses que son sélectionneur souhaitait voir.

Une nouvelle chance à saisir avec les Bleus ?

Ces compliments permettent d’envisager de nouvelles occasions pour Lepaul, sans garantir une prochaine titularisation. Zidane dispose de plusieurs solutions offensives et ses choix dépendront aussi des adversaires et des besoins de l’équipe.

Le calendrier pourrait néanmoins offrir rapidement une autre possibilité au Rennais : les Bleus doivent recevoir l’Italie le 2 octobre, puis retrouver la Belgique le 5 octobre.

Dans cette séquence, Lepaul aura tout intérêt à prolonger les efforts appréciés par Zidane et à y ajouter ce qui fait la différence pour un attaquant : une action décisive.

Un signal encourageant pour le Stade Rennais

Pour Rennes, voir son avant-centre obtenir du temps de jeu en sélection et les encouragements du sélectionneur constitue une perspective positive. Cette première titularisation lui offre une expérience supplémentaire au niveau international.

Il reste encore du chemin avant de parler d’une place durable dans l’attaque des Bleus. Mais le regard porté par Zidane sur sa prestation lui donne une base sur laquelle construire.

Lepaul n’a pas encore tout prouvé en équipe de France. Il a toutefois obtenu un premier soutien précieux : celui de son sélectionneur.