Mercato : le Stade Rennais a donné une nouvelle réponse au PSG pour Lepaul !

Alors que le PSG surveillerait Esteban Lepaul, le Stade Rennais aurait adopté une position très ferme concernant l’avenir de son attaquant.

Comme nous vous l’avons relayé cette semaine sur notre site, le Paris Saint-Germain surveillerait de près Esteban Lepaul en vue des prochains mercatos. Auteur de performances remarquées sous les couleurs du Stade Rennais, l’attaquant français aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Le PSG aurait même récemment envoyé des observateurs pour suivre de plus près les prestations du néo-international français.

Mais le club de la capitale serait loin d’être seul à s’intéresser à Esteban Lepaul. Manchester City, Aston Villa, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, Naples, Côme ou encore Benfica seraient également sur les rangs. Une concurrence XXL qui pourrait faire grimper les enchères si le Stade Rennais venait à ouvrir la porte à un transfert de son attaquant.

Face à ces nombreuses convoitises, Fussball News affirmait récemment que le Stade Rennais aurait fixé le prix d’Esteban Lepaul à 60 millions d’euros. Un montant particulièrement élevé qui ressemblait déjà à un premier avertissement envoyé au PSG et aux autres prétendants. Mais la réalité serait encore plus compliquée pour les clubs intéressés.

Rennes finalement pas vendeur pour Lepaul ?

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais n’auraient actuellement aucune intention de vendre Esteban Lepaul. Autrement dit, les 60 millions d’euros évoqués ne signifieraient pas nécessairement que Rennes soit disposé à négocier un transfert de son attaquant dans les prochains mois.

Le club breton s’attendrait au contraire à conserver son joueur et ne craindrait pas non plus de voir ce dernier pousser pour obtenir un départ. Une position confortable pour les Rouge et Noir, qui n’auraient donc aucune nécessité de se séparer de l’une de leurs principales armes offensives.

Voilà en tout cas une nouvelle réponse particulièrement ferme envoyée au PSG sur le dossier Esteban Lepaul. Malgré l’intérêt parisien et celui de plusieurs cadors européens, un départ de l’ancien attaquant d’Angers ne serait, pour le moment, tout simplement pas dans les plans du Stade Rennais.