PSG : grosse inquiétude pour un taulier de Luis Enrique, le verdict est tombé

Sorti à la 78e minute face au Pays de Galles, Nuno Mendes a rapidement rassuré sur son état physique après avoir été décisif avec le Portugal.

La frayeur aura finalement été de courte durée pour Nuno Mendes. Titulaire avec le Portugal face au Pays de Galles, jeudi soir en Ligue des nations, le latéral gauche du PSG a quitté ses partenaires à la 78e minute. Une sortie qui avait de quoi inquiéter, alors que le joueur venait de réaliser une prestation remarquée.

Selon les explications de Jorge Jesus, Nuno Mendes a lui-même demandé à être remplacé. Le sélectionneur portugais a expliqué que le défenseur était simplement fatigué, écartant ainsi l’hypothèse d’une blessure musculaire.

Une passe décisive pour Nuno Mendes

Avant de céder sa place à Nuno Tavares, le joueur du PSG avait largement contribué au succès portugais. Dès la 22e minute, Nuno Mendes a délivré une passe décisive pour João Félix, auteur de l’unique but de la rencontre. Le Portugal s’est finalement imposé 1-0 à Lisbonne.

Cette sortie semble donc davantage liée à la gestion de ses efforts qu’à un problème physique. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui pourra suivre avec attention la suite du rassemblement portugais et l’état de forme de son latéral.

Pour Nuno Mendes, l’essentiel est donc là : une prestation décisive, trois points pour le Portugal et, surtout, aucune blessure annoncée après sa sortie.