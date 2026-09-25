PSG : Digne a mis les voiles, Luis Enrique n’est pas au bout de ses surprises

Écarté du groupe par Luis Enrique, Lucas Digne a profité de la trêve pour mettre le cap sur Dubaï, où le latéral gauche du PSG poursuit sa préparation physique avec une idée en tête : revenir encore plus fort.

Lucas Digne n’a visiblement pas l’intention de laisser son début de saison compliqué au PSG s’installer. Alors que le latéral gauche français n’avait pas été retenu par Luis Enrique pour la réception de Monaco, il a choisi de mettre cette période à profit pour continuer à travailler.

Lucas Digne ne chôme pas à Dubaï

Actuellement à Dubaï avec son épouse et ses enfants, Lucas Digne partage quelques moments de détente sur ses réseaux sociaux. Mais le joueur de 33 ans n’a pas totalement coupé avec le football.

Le défenseur parisien s’entraîne en effet sur place avec SPS Performance, une structure spécialisée dans la préparation d’athlètes de haut niveau. Digne a notamment effectué plusieurs séances avec Mohamed-Ali Cho, qui évolue à Hull City, et Helder Costa, ancien joueur de Monaco.

Le tout sous la direction de Nic St-Maurice, fondateur de SPS Performance, présenté par la société comme un préparateur physique spécialisé dans l’accompagnement d’athlètes d’élite.

Une réponse à Luis Enrique ?

Cette présence à Dubaï intervient surtout quelques semaines après une première période délicate au PSG. Arrivé cet été en provenance d’Aston Villa, Digne avait été titularisé face à Lens, avant de voir Lucas Hernandez puis Warren Zaïre-Emery lui être préférés au poste de latéral gauche.

Le coup de froid est intervenu face à Monaco. Malgré la suspension de Nuno Mendes, Digne n’avait pas été convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. Il s’agissait bien d’un choix sportif et non d’un problème physique.

Après la défaite contre Monaco, l’entraîneur espagnol avait minimisé la situation, expliquant qu’avec un effectif plus fourni, plusieurs joueurs importants seraient régulièrement laissés hors du groupe.

Digne, lui, n’a pas répondu par une polémique. Il semble plutôt avoir choisi le terrain. Son travail à Dubaï avec SPS Performance constitue ainsi une manière très concrète de montrer qu’il entend retrouver rapidement sa place dans la rotation parisienne.

Digne veut déjà repartir de l’avant

Quelques jours plus tard, le latéral gauche avait d’ailleurs reçu le soutien du Collectif Ultras Paris lors de PSG-Bratislava, avec une banderole « Bon retour à la maison Lucas ». Digne avait répondu sur Instagram par un simple « Merci du fond du coeur ».

Alors que la concurrence reste importante à gauche, le message envoyé depuis Dubaï est donc assez clair : Lucas Digne travaille et compte bien revenir dans les plans de Luis Enrique.