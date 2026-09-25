À LA UNE DU 25 SEP 2026
[22:00]PSG : Digne a mis les voiles, Luis Enrique n’est pas au bout de ses surprises
[21:40]ASSE : le pire cauchemar des Verts prêt à gâcher les retrouvailles avec le Chaudron ?
[21:20]RC Lens : coup de théâtre pour une recrue estivale
[21:00]FC Nantes : on sait quand va tomber l’accord pour la vente du club !
[20:40]OM : le club sort du silence pour Cornelius et n’apporte pas de bonnes nouvelles
[20:20]PSG Mercato : c’est confirmé, Ferran Torres pousse pour attirer une star du Barça à Paris !
[20:02]Turquie – France : la première compo de Zidane est connue !
[19:40]FC Nantes : Paulo Tavares ne rachètera pas le club, c’est annoncé !
[19:20]ASSE : un pari discret des Verts connaît aujourd’hui un succès spectaculaire
[19:00]OM : un taulier de Genesio sort du silence après avoir sérieusement dérapé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le pire cauchemar des Verts prêt à gâcher les retrouvailles avec le Chaudron ?

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 21:40

Pour son retour à Geoffroy-Guichard, l’ASSE pourrait voir Rodez récupérer un élément particulièrement important, et qui a fait souffrir les Verts dans le passé.

Après la trêve internationale, l’ASSE retrouvera la Ligue 2 avec la réception du Rodez Aveyron Football, le samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard. Et les Verts pourraient voir revenir un élément important dans les rangs ruthénois.

Quentin Braat bientôt de retour

Blessé au mollet lors de l’échauffement avant Annecy-Rodez, le 14 août dernier, le gardien Quentin Braat n’a plus disputé la moindre rencontre depuis. Son absence s’est notamment fait ressentir dans une équipe de Rodez en difficulté défensivement ces dernières semaines.

Et le meilleur gardien de L2 la saison dernière aux trophées UNFP a annoncé une évolution très positive de sa situation. Invité de Totem, Quentin Braat a confirmé avoir repris l’entraînement collectif et assuré ne ressentir aucune gêne liée à sa blessure.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le portier explique également avoir retrouvé ses sensations et travailler désormais sur le plan physique afin de récupérer toute son explosivité. Une reprise qui intervient donc au meilleur moment pour le RAF, avant le retour de la Ligue 2.

Braat, un cauchemar pour les Verts ?

Pour les Verts, cette nouvelle pourrait donc changer la donne. Lors de la précédente confrontation à Geoffroy-Guichard, en play-off, l’ASSE avait dû attendre la séance de tirs au but pour venir à bout de Rodez. Quentin Braat était alors titulaire dans les buts ruthénois et s’était illustré avec deux arrêts durant la rencontre, avant de repousser trois tentatives lors de la séance de penalties. Plus généralement, le gardien a souvent réalisé de bonnes performances face à l’ASSE sous le maillot de Rodez. De quoi renforcer le statut du RAF comme véritable bête noire des Verts ces dernières saisons.

Cette saison, Rodez a connu une période plus compliquée, notamment avec plusieurs buts encaissés. Le retour de son gardien numéro 1 constitue donc un élément supplémentaire à prendre en compte pour l’ASSE avant les retrouvailles entre les deux équipes.

Quentin Braat sera-t-il suffisamment prêt pour débuter à Geoffroy-Guichard ? Sa reprise collective est en tout cas une première réponse positive pour Didier Santini, qui pourra compter sur son gardien expérimenté si son état physique lui permet de retrouver rapidement la compétition.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot