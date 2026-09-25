ASSE : le pire cauchemar des Verts prêt à gâcher les retrouvailles avec le Chaudron ?

Pour son retour à Geoffroy-Guichard, l’ASSE pourrait voir Rodez récupérer un élément particulièrement important, et qui a fait souffrir les Verts dans le passé.

Après la trêve internationale, l’ASSE retrouvera la Ligue 2 avec la réception du Rodez Aveyron Football, le samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard. Et les Verts pourraient voir revenir un élément important dans les rangs ruthénois.

Quentin Braat bientôt de retour

Blessé au mollet lors de l’échauffement avant Annecy-Rodez, le 14 août dernier, le gardien Quentin Braat n’a plus disputé la moindre rencontre depuis. Son absence s’est notamment fait ressentir dans une équipe de Rodez en difficulté défensivement ces dernières semaines.

Et le meilleur gardien de L2 la saison dernière aux trophées UNFP a annoncé une évolution très positive de sa situation. Invité de Totem, Quentin Braat a confirmé avoir repris l’entraînement collectif et assuré ne ressentir aucune gêne liée à sa blessure.

Le portier explique également avoir retrouvé ses sensations et travailler désormais sur le plan physique afin de récupérer toute son explosivité. Une reprise qui intervient donc au meilleur moment pour le RAF, avant le retour de la Ligue 2.

Braat, un cauchemar pour les Verts ?

Pour les Verts, cette nouvelle pourrait donc changer la donne. Lors de la précédente confrontation à Geoffroy-Guichard, en play-off, l’ASSE avait dû attendre la séance de tirs au but pour venir à bout de Rodez. Quentin Braat était alors titulaire dans les buts ruthénois et s’était illustré avec deux arrêts durant la rencontre, avant de repousser trois tentatives lors de la séance de penalties. Plus généralement, le gardien a souvent réalisé de bonnes performances face à l’ASSE sous le maillot de Rodez. De quoi renforcer le statut du RAF comme véritable bête noire des Verts ces dernières saisons.

Cette saison, Rodez a connu une période plus compliquée, notamment avec plusieurs buts encaissés. Le retour de son gardien numéro 1 constitue donc un élément supplémentaire à prendre en compte pour l’ASSE avant les retrouvailles entre les deux équipes.

Quentin Braat sera-t-il suffisamment prêt pour débuter à Geoffroy-Guichard ? Sa reprise collective est en tout cas une première réponse positive pour Didier Santini, qui pourra compter sur son gardien expérimenté si son état physique lui permet de retrouver rapidement la compétition.