RC Lens : coup de théâtre pour une recrue estivale

Arrivé cet été au RC Lens, Michal Skoras semble déjà avoir une préférence claire auprès des supporters lensois concernant son poste… et c’est assez étonnant.

Recruté cet été en provenance de La Gantoise, Michal Skoras est l’une des recrues polyvalentes du RC Lens. Capable d’évoluer comme ailier ou piston, à droite comme à gauche, l’international polonais a déjà été utilisé dans plusieurs configurations depuis son arrivée en Artois. Cependant, il a souvent déçu lorsqu’il a été aligné à gauche.

Les supporters du RC Lens ont tranché pour Skoras

Un sondage réalisé auprès des supporters par nos confrères de Lensois.com permet toutefois de dégager une tendance assez nette concernant le meilleur poste de Michal Skoras.

Le rôle de milieu offensif droit arrive largement en tête avec 40,09 % des suffrages. Le poste de piston droit recueille ensuite 26,65 %, tandis que le milieu offensif gauche atteint 16,04 %. Les rôles de piston gauche (8,02 %) et les autres positions (9,2 %) sont nettement moins plébiscités.

Une tendance qui retourne un peu les débats concernant un joueur recruté comme alternative crédible à Matthieu Udol à gauche. Mais la saison dernière, le Polonais s’était particulièrement illustré par son activité dans le couloir droit avec La Gantoise, même si sa polyvalence reste l’un de ses principaux atouts.

Une polyvalence qui peut être précieuse à Lens

Dino Toppmöller avait justement insisté sur cette capacité à jouer des deux côtés, aussi bien comme ailier que comme piston. Le technicien allemand apprécie également son activité dans les deux sens, un élément important dans son système.

Reste désormais à savoir si Michal Skoras parviendra à s’installer durablement à droite. Après plusieurs apparitions à différents postes, le Polonais cherche encore la formule qui lui permettra de donner sa pleine mesure sous le maillot du RC Lens.

Pour les supporters lensois, le message est en tout cas clair : Skoras semble davantage attendu comme un joueur offensif côté droit que comme un piston gauche.