Si le RC Lens a recruté à tour de bras cet été, le mercato de Jean-Louis Leca n’est pour l’instant pas très concluant.

Le RC Lens a pourtant mis les moyens. Après une saison 2025-2026 ambitieuse, le Racing a considérablement renforcé son effectif durant l’été. Jean-Louis Leca a multiplié les mouvements afin de permettre à Dino Toppmöller (à l’époque) de disposer d’un groupe suffisamment compétitif pour jouer sur plusieurs tableaux.

Thorgan Hazard désigné comme le flop du RC Lens

Quelques semaines après la clôture du mercato, le bilan est beaucoup moins flatteur. Dans son état des lieux consacré aux recrutements des clubs de Ligue 1, L’Équipe n’a retenu aucun top chez les Sang et Or. Et pour le quotidien sportif, un joueur se détache surtout dans l’autre sens.C’est Thorgan Hazard qui hérite du statut de « cancre du mercato estival » lensois selon L’Équipe. Le Belge avait pourtant été recruté avec l’ambition d’apporter son expérience, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Mais jusqu’ici, son influence reste limitée. Depuis son arrivée, Hazard n’a débuté qu’une seule rencontre.

Un bilan forcément décevant pour un joueur dont le Racing attendait davantage. Le paradoxe est d’ailleurs assez saisissant. Lors du dernier match du RC Lens à Monaco, Thorgan Hazard est entré en cours de rencontre et son apparition a immédiatement apporté davantage de dynamisme à l’équipe. Le Belge a ainsi contribué à rendre le Racing plus dangereux dans la dernière partie du match mais le RC Lens s’est finalement incliné 2-1 sur la pelouse monégasque. Un scénario qui résume assez bien le début de l’aventure lensoise de Hazard : des séquences intéressantes, mais pas encore suffisamment régulières pour s’imposer comme un élément incontournable.

Un seul match comme titulaire au RC Lens…

L’Équipe insiste précisément sur cette difficulté. « Depuis son arrivée, le petit frère d’Eden n’arrive pas à montrer l’étendue de ses qualités. Résultat : il ne compte, pour l’instant, qu’une seule titularisation », analyse le quotidien sportif. Le constat est particulièrement sévère mais il met surtout en évidence la concurrence à laquelle Hazard doit faire face dans un effectif lensois considérablement renforcé.

À 33 ans, l’ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund possède pourtant une expérience considérable du haut niveau. Reste désormais à savoir s’il parviendra à retrouver suffisamment de rythme et de constance pour inverser la tendance car la saison est toutefois loin d’être terminée. Et Hazard possède encore largement le temps de retourner la situation. À lui désormais de faire mentir cette pancarte dans le dos.