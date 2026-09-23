RC Lens : après le PSG, le Barça et la Premier League, Mesloub fait encore tourner des têtes !

Très courtisé sur le marché des transferts, Mezian Soares Mesloub, 16 ans, attire également les regards au sujet de son avenir international.

Mezian Soares Mesloub n’a pas manqué son entrée dans le grand monde. Le 8 mai dernier, le jeune ailier de 16 ans a inscrit son premier but en Ligue 1 seulement dix-huit secondes après son entrée en jeu face au FC Nantes. Une réalisation décisive puisqu’elle a offert la victoire au RC Lens (1-0), permettant aux Sang-et-Or de terminer deuxièmes derrière le PSG et de décrocher une qualification directe pour la Ligue des champions. Une première en Ligue 1 forcément marquante, y compris pour son père, Walid Mesloub. Au micro de Ligue 1+, l’ancien joueur de Lorient n’avait pas caché son émotion et sa fierté : « Je suis très fier, j’étais très ému déjà à sa convocation, mais le voir fouler la pelouse que j’ai eue la chance de fouler avec un tel public, et avec un enjeu derrière… le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt. Je savais de quoi il était capable, mais je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce. »

Quel serait le juste prix de Mezian Mesloub ? — But! RC Lens (@ButRCLens) September 22, 2026

International U16 puis U17 avec le Portugal, Mezian Soares Mesloub a encore franchi un cap ces dernières semaines. Surclassé, le Lensois a été appelé avec les Espoirs portugais durant cette trêve internationale. Une ascension fulgurante qui ne passe pas inaperçue au Portugal. A Bola s’est notamment penché sur le phénomène lensois, allant jusqu’à le présenter comme le « nouveau Yamal ». La publication rappelle surtout le parcours particulier du jeune joueur, né en France d’un père international algérien, et désormais convoqué avec le Portugal. « Le « nouveau Yamal » : le joyau portugais est le fils d’un international… algérien ! Il est né en France. Le père a brillé pour l’Algérie et le fils pourrait faire de même pour le Portugal », écrit notamment le média portugais, qui souligne également ses performances avec Lens et son passage dans les différentes sélections de jeunes portugaises.

Mesloub déjà dans l’histoire de la Ligue des Champions

La précocité du Lensois s’est également illustrée sur la scène européenne. Lors de la victoire 3-2 contre le Slavia Prague, Mezian Soares Mesloub a délivré une passe décisive et est devenu, selon A Bola, le deuxième plus jeune joueur portugais à disputer un match de Ligue des champions, à 16 ans, dix mois et deux jours. Seul Dário Essugo, lancé à 16 ans et huit mois avec le Sporting en 2021, avait fait mieux.

Mais Futebol s’est également intéressé à la trajectoire express de l’attaquant du RC Lens, devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à être convoqué avec les Espoirs portugais. « La sélection de Mezian Soares par Luís Freire pour les prochains matches de l’équipe nationale portugaise des moins de 21 ans a créé la surprise. Le milieu de terrain de Lens est le troisième plus jeune joueur de l’histoire à être convoqué dans cette catégorie d’âge au Portugal et le plus jeune sous l’ère Freire », écrit le média.

Au sein du groupe portugais, l’arrivée du jeune Lensois est en tout cas accueillie avec enthousiasme. Diogo Sousa, gardien de Strasbourg, s’est montré élogieux à son sujet : « Mezian réalise un bon début de championnat. Je suis de près le football français en ce moment. Il mérite d’être ici, comme nous tous, et il est au même niveau que les autres. Il est là pour apporter à l’équipe, pour nous aider, et si tout se passe bien, ce que nous espérons, il nous apportera beaucoup de joie. »

Freire calme le jeu autour de la comparaison avec Yamal

Malgré l’engouement autour de son jeune talent, Luís Freire entend garder la tête froide. Le sélectionneur portugais apprécie évidemment le profil de Mesloub, mais refuse de s’emballer, notamment autour de la comparaison avec Lamine Yamal. « Nous avons tendance à vouloir comparer immédiatement les jeunes à quelqu’un et à placer directement le joueur à un niveau énorme. Mezian commence seulement à jouer à Lens », a-t-il rappelé. Le crack du RC Lens pourrait néanmoins rapidement avoir l’occasion de confirmer les attentes placées en lui. Le Portugal, leader du groupe B des qualifications pour l’Euro 2027 avec 19 points, soit cinq de plus que la République tchèque (14 points), doit affronter la Bulgarie le 25 septembre, Gibraltar le 30 septembre puis la République tchèque le 6 octobre.

Et derrière le Portugal, une autre bataille se joue déjà pour Mezian Soares Mesloub. Le Lensois possède en effet plusieurs possibilités sur le plan international. Né en France, il peut représenter les Bleus, mais également l’Algérie, en raison de ses origines familiales. Et la Fédération algérienne de football suit de près son évolution. Selon La Gazette du Fennec, de premiers échanges auraient déjà eu lieu avec Walid Mesloub. Le sélectionneur Brahim Hemdani souhaiterait également rencontrer prochainement la famille du jeune Lensois afin de lui présenter son projet. Après avoir attiré les regards de plusieurs grands clubs européens, Mezian Soares Mesloub est donc désormais au centre d’une autre bataille, cette fois-ci entre sélections. À seulement 16 ans, le jeune Lensois continue de faire parler de lui, sur les terrains comme en coulisses.