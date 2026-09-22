Parti libre du RC Lens cet été, Malang Sarr (27 ans) semble revivre loin de l’Artois.

Malang Sarr semble avoir rapidement tourné la page RC Lens. Après avoir été suivi sans être appelé sous Pape Thiaw, le joueur de 27 ans figure cette fois dans la première liste de Patrick Vieira avec les Lions de la Téranga. Une récompense qui possède une dimension particulière pour le défenseur, dont les deux parents sont nés au Sénégal.

Le rêve de Malang Sarr enfin exaucé

« J’ai toujours dit que j’étais lié avec le Sénégal depuis tout petit. Tout simplement car c’est un droit du sang. J’ai mes parents qui sont nés au Sénégal, ils y ont vécu pendant de nombreuses années, donc on a cet héritage qui est forcément fort », a expliqué l’ancien Lensois à Téléfoot.

Sarr n’a d’ailleurs jamais coupé le lien avec le pays de ses parents. Il s’y rend régulièrement et conserve une grande partie de sa famille au Sénégal. « Je rentre au pays souvent. J’ai quasiment toute ma famille là-bas », a-t-il également confié. Mais cette convocation dépasse largement le cadre sportif. Pour le joueur de NEOM, elle représente l’aboutissement d’un rêve familial qu’il porte depuis de nombreuses années.

« Je sais la joie que ça pourrait procurer à mes proches »

« Je sais déjà la joie que ça pourrait procurer à tous mes proches, à mes grands-parents, à mes parents. C’était le rêve de mon père aussi de me voir jouer pour l’équipe nationale », a raconté Malang Sarr. L’ancien défenseur du RC Lens va donc enfin pouvoir porter le maillot des Lions de la Téranga. Une consécration forcément forte pour un joueur qui revendique depuis toujours cet héritage sénégalais et qui n’a jamais caché son envie de représenter le pays de ses parents.

Sarr pourrait rapidement connaître ses premières minutes avec le Sénégal. Les Lions disputeront trois rencontres durant cette trêve internationale : deux déplacements au Mozambique et en Éthiopie, les 25 et 29 septembre dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027, avant un match amical face aux Comores, le 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille. Deux mois après son départ du RC Lens, Malang Sarr s’offre donc un nouveau départ particulièrement symbolique.