RC Lens : énorme menace pour l’équipe de France autour de Mezian Mesloub

Après avoir vu Ayyoub Bouaddi choisir le Maroc, la France voit désormais s’échapper Mezian Mesloub, la nouvelle pépite du RC Lens.

Le parallèle avec Ayyoub Bouaddi est difficile à éviter. En mai, le milieu formé au LOSC avait choisi le Maroc après avoir été capitaine de l’équipe de France Espoirs. Une décision qui avait illustré la difficulté de la FFF à retenir certains jeunes binationaux formés en France.

Quelques mois plus tard, un autre joyau du football nordiste se retrouve au centre des attentions. Cette fois, il porte le maillot du RC Lens et s’appelle Mezian Mesloub.

Le RC Lens a déjà fait le nécessaire

Le Racing n’a pas attendu que son jeune talent attire les projecteurs pour sécuriser son avenir au club. Arrivé à la Gaillette à seulement 9 ans, Mesloub a signé son premier contrat professionnel avec Lens en juillet 2026, après des débuts fracassants en Ligue 1.

Le 8 mai dernier, le jeune ailier avait marqué contre Nantes cinq secondes après son entrée en jeu, offrant au Racing sa qualification directe pour la Ligue des champions. Il est depuis devenu l’un des symboles de la nouvelle génération « Made in Gaillette ».

Et son ascension ne s’est pas arrêtée là. Mesloub s’est montré décisif en Ligue des champions contre le Slavia Prague, avant d’être titularisé pour la première fois en Ligue 1 à Monaco, à seulement 16 ans.

Le Portugal a déjà pris les devants

C’est précisément là que le dossier devient sensible pour la France. Mesloub est déjà international portugais chez les jeunes : il a disputé huit rencontres avec les U16 et U17 du Portugal. Et le Portugal vient de l’appeler avec ses Espoirs, réalisant un double surclassement particulièrement précoce.

Le jeune Lensois possède également une autre possibilité internationale avec l’Algérie, la sélection que son père Walid Mesloub a représentée à sept reprises.

La France n’est donc pas face à un joueur qui hésite encore entre plusieurs portes ouvertes : elle est face à un talent pour lequel le Portugal a déjà commencé à construire une relation internationale. Et, comme l’indique L’Équipe, « la FFF a déjà un retard conséquent pour cet autre talent en Nord ».

Lens, au cœur d’un nouvel enjeu pour la FFF

Pour le RC Lens, le sujet dépasse donc largement la seule trajectoire de Mesloub. Le club a fait éclore un joueur qu’il accompagne depuis huit ans et qui est désormais suffisamment précoce pour intéresser directement plusieurs fédérations.

Après Bouaddi, la FFF a-t-elle intérêt à accélérer sur Mesloub ? Une chose est certaine : le Portugal, lui, n’a pas attendu. En propulsant le Lensois chez les Espoirs à 16 ans, il a envoyé un signal particulièrement fort.

Et pendant que Lens continue de faire grandir son nouveau joyau à Bollaert, la bataille pour son futur maillot international a, elle, déjà commencé.