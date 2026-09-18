RC Lens : Ruben Aguilar, l’exemple à suivre qui inspire les Lensois cette saison

Relégué derrière Saud Abdulhamid dans la hiérarchie et longtemps freiné par une blessure au mollet, Ruben Aguilar n’a jamais baissé les bras. Redevenu décisif avec le RC Lens, le piston de 33 ans incarne parfaitement les valeurs de courage et de persévérance attendues chez les Sang et Or.

Ruben Aguilar aurait pu se décourager. Après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Saud Abdulhamid, l’ancien joueur de l’AS Monaco a dû patienter et travailler dans l’ombre. Mais au lieu de se résigner, le numéro 2 lensois a continué à se battre pour retrouver sa place.

Sa persévérance a fini par payer. Buteur décisif sur la pelouse du Slavia Prague en Ligue des champions, Aguilar a offert une victoire précieuse au RC Lens. Dimanche dernier, il a également connu sa première titularisation de la saison au Mans.

Deux moments forts qui récompensent l’état d’esprit irréprochable d’un joueur toujours resté au service du collectif.

Dépassé par Abdulhamid, mais jamais résigné

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival 2023 en provenance de Monaco, Ruben Aguilar dispute déjà sa quatrième saison dans le Pas-de-Calais. D’abord placé en concurrence avec Przemyslaw Frankowski, il était devenu le premier choix à son poste après le départ du Polonais, en février 2025.

Mais sa situation a ensuite évolué. L’arrivée de Saud Abdulhamid a rebattu les cartes et une blessure au mollet, contractée durant la deuxième partie de la saison dernière, a permis au Saoudien de prendre l’avantage dans la hiérarchie.

Malgré 29 apparitions au cours de l’exercice précédent, Aguilar a dû accepter un rôle moins important. Cette saison encore, Abdulhamid est reparti avec une longueur d’avance. Mais le Français n’a jamais cessé de se préparer et d’attendre sa chance.

À Prague, il a rappelé qu’il restait capable de répondre présent dans les grands rendez-vous.

« Il ne faut jamais rien lâcher dans la vie »

Interrogé sur sa capacité à surmonter les moments difficiles, Ruben Aguilar a livré un discours particulièrement inspirant. Pour lui, sa persévérance dépasse largement le cadre du football.

« Ce sont des valeurs qu’on m’a inculquées quand j’étais petit et que j’essaye de retranscrire à mes enfants. Je pense que, pour n’importe quelle personne, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. C’est le plus important », a-t-il confié.

Le piston lensois revendique une philosophie simple : continuer d’avancer, même lorsque les événements semblent défavorables.

« On n’a qu’une vie. Il faut la vivre du mieux possible. Le soir, lorsqu’on se couche, on a réalisé de belles choses. Demain, on va encore en réaliser d’autres. Il ne faut jamais abandonner, à n’importe quel moment. À un moment, cela paie. »

Son but victorieux à Prague en apporte la plus belle démonstration.

Un exemple pour le vestiaire lensois

À 33 ans, Ruben Aguilar ne représente pas seulement une solution supplémentaire dans l’effectif. Par son comportement et son expérience, il peut devenir une véritable source d’inspiration pour les jeunes joueurs du RC Lens.

« Il y a des moments de difficulté qu’il faut savoir surmonter. En tout cas, je suis content d’avoir ces valeurs-là », a-t-il ajouté.

Alors que Lens devra traverser des périodes compliquées au cours de cette longue saison, son attitude peut servir de référence à l’ensemble du vestiaire. Aguilar n’a pas contesté son déclassement et n’a pas publiquement remis en cause les choix de son entraîneur. Il a continué à travailler jusqu’à ce que sa chance se présente.

Avec 80 rencontres disputées sous le maillot sang et or, il peut désormais viser la barre symbolique des 100 apparitions au cours de cet exercice 2026-2027.

La route reste longue, mais son parcours récent résume parfaitement son message : dans le football comme dans la vie, celui qui refuse d’abandonner finit toujours par obtenir une nouvelle occasion.