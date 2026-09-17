Les supporters du RC Lens ne font pas de Christophe Pélissier leur favori pour occuper le banc des Sang et Or sur le long terme.

Les supporters du RC Lens ont clairement exprimé leurs préférences concernant le prochain entraîneur des Sang et Or. But! a ainsi lancé un sondage avec une question simple : « Quel coach pour succéder à Dino Toppmöller ? » Et les réponses ont rapidement dessiné une tendance. Avec plus de 600 votes enregistrés, Yannick Cahuzac recueille 55,4 % des suffrages.

Cahuzac plébiscité par les supporters du RC Lens

L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui membre du staff du RC Lens et coach par interim, arrive donc largement en tête des réponses des internautes ayant participé au sondage. Derrière lui, les suffrages sont beaucoup plus partagés. Christophe Pélissier recueille 17,8 %, juste devant Igor Tudor à 17,1 %. Habib Beye obtient pour sa part 9,7 % des votes.

Les résultats sont donc les suivants :

Yannick Cahuzac : 55,4 %

Christophe Pélissier : 17,8 %

Igor Tudor : 17,1 %

Habib Beye : 9,7 %

Un écart particulièrement important entre Cahuzac et les trois autres entraîneurs proposés.

Un sondage qui a largement trouvé son public

Avec plus de 600 participations, le sondage de But! a rencontré un véritable succès auprès des supporters lensois. Ces résultats reflètent toutefois les réponses des participants au sondage et ne constituent évidemment pas une indication sur le choix que fera la direction du RC Lens.

Une chose ressort néanmoins de cette consultation : parmi les quatre profils proposés, Yannick Cahuzac est celui qui a recueilli le plus de suffrages auprès des supporters ayant participé.