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FRANCE

FC Nantes : le pire ennemi de Poirier de retour au premier plan !

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 16:40
Stéphane Ziani (FC Nantes)

Annoncé en retrait ces dernières semaines, Stéphane Ziani est pourtant apparu sur une publication du FC Nantes, dans un contexte où des tensions avec Grégory Poirier sont évoquées en interne.

Stéphane Ziani fait de nouveau parler de lui au FC Nantes. L’entraîneur de la réserve, qui avait choisi de prendre du recul autour de l’équipe il y a quelques semaines, est apparu sur une photo publiée par le club sur ses réseaux sociaux avant la réception de l’US Alençon. Une présence qui interpelle forcément, compte tenu du contexte actuel autour de son rôle à la Jonelière.

Fin août, Stéphane Ziani avait pris du recul concernant la réserve nantaise. Selon des informations rapportées à l’époque, il ne devait notamment pas diriger le dernier match de préparation et sa situation restait alors à clarifier.

Les supporters ne se sont pas gênés

Depuis, le nom de l’ancien joueur nantais est également associé aux tensions supposées entre le secteur de la formation et Grégory Poirier, arrivé récemment à la tête de l’équipe professionnelle.

Ces dernières semaines, plusieurs sources ont évoqué des relations fraîches entre les deux hommes, avec une certaine hostilité entre Poirier et Ziani, tandis que d’autres médias ont évoqué des désaccords concernant la gestion de plusieurs jeunes joueurs. Dans ce contexte, la présence de Ziani sur une publication officielle du FC Nantes a pu surprendre, et les supporters ne se sont d’ailleurs pas gênés pour pointer du doigt ce retour.

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