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FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita manoeuvre en secret et risque de faire capoter la vente ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 12:00
Waldemar Kita, le propriétaire du FC Nantes

Si le processus de vente du FC Nantes est bien engagé, Waldemar Kita jouerait les agents doubles en coulisses.

Le processus de vente du FC Nantes serait entré dans une phase importante. D’après Thibaud Vézirian, un groupe anglais accompagné d’investisseurs du Moyen-Orient serait actuellement le seul à avoir obtenu une lettre d’intention (LOI).

Waldemar Kita chercherait à limiter l’impact de la plus-value

Mais alors que le montant évoqué autour de 80 à 90 millions d’euros aurait permis de faire avancer le dossier, Waldemar Kita continuerait de mettre en avant l’existence de plusieurs offres. « Ce sont des Anglais avec des investisseurs du Moyen Orient. Eux seuls ont obtenu une LOI. Kita continue de vouloir faire monter les enchères en parlant de 3 offres… Alors que tout était OK autour de 80-90, Kita refait miroiter les 120, comme quand le club était en L1 », affirme le journaliste.

Toujours selon Thibaud Vézirian, la question de la plus-value réalisée par Waldemar Kita serait également au cœur des discussions. Le président du FC Nantes chercherait, d’après cette version des faits, différents moyens de réduire ou de contourner la fiscalité liée à la vente. « La plus-value l’inquiète, donc ça travaille par tout moyen à faire baisser/contourner d’une façon ou d’une autre les taxes dessus… », explique-t-il.

« C’est un dossier humainement répugnant »

Ces affirmations restent à considérer comme les propos du journaliste, alors qu’aucune officialisation concernant une vente du FC Nantes n’a encore été annoncée. Vézirian, à prendre avec des pincettes, décrit enfin des négociations particulièrement tendues en coulisses, en s’appuyant sur des témoignages de personnes proches du dossier.

« C’est un dossier humainement répugnant pour tous ceux qui en parlent en off. Voilà ce qui ressort de proches du dossier de vente du FC Nantes. Mal parler, mentir, rabaisser font malheureusement partie du quotidien de ce dossier », conclut-il. La vente du FC Nantes pourrait donc encore connaître de nouveaux rebondissements, alors que les négociations semblent se poursuivre en coulisses.

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