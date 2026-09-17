Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le jeune ailier sénégalais Etienne Mendy (18 ans) s’engage officiellement avec l’ASSE jusqu’en 2030. Un vrai potentiel pour l’avenir des Verts.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Étienne Mendy est un joueur de l’ASSE. Le jeune Sénégalais de 18 ans a paraphé hier un contrat avec les Verts jusqu’en 2030 et a déjà effectué ses premiers pas avec la réserve stéphanoise la semaine dernière.

« Un coup de maître pour l’avenir des Verts »

Passé par l’académie de Diambars, Étienne Mendy avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs européens. L’ailier avait notamment été invité à effectuer un essai à Manchester United. Son arrivée à l’ASSE constitue donc un nouveau pari sur un joueur au potentiel important.

Mendy va dans un premier temps évoluer avec l’équipe réserve, avec l’ambition de progresser rapidement et de se rapprocher du groupe professionnel. Peuple Vert, qui avait annoncé son arrivée en premier, présente cette signature comme un « coup de maître pour l’avenir des Verts ».

Perrin croit beaucoup en Mendy

Loïc Perrin a également confirmé que l’ASSE suivait le jeune joueur depuis un certain temps. « Étienne est un joueur que nous suivons depuis longtemps. C’est un profil offensif à gros potentiel, avec des qualités de vitesse, de percussion. Il va intégrer l’équipe Réserve au départ pour franchir cette première étape avant qu’il ne soit prêt à voir plus haut », a expliqué le coordinateur sportif stéphanois.

Le projet est donc clairement établi : permettre à Mendy de prendre ses marques dans le football français, de poursuivre sa progression avec la réserve et, à terme, de prétendre à une place plus haut. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, l’ASSE se donne surtout le temps de faire grandir son jeune talent. Une nouvelle illustration de la volonté stéphanoise de miser sur des profils à fort potentiel pour construire l’avenir des Verts.