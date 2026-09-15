ASSE : le ton monte à Metz avant le match face aux Verts !

Avant d’affronter samedi (20h) l’AS Saint-Étienne, le FC Metz a concédé ce lundi soir sa première défaite de la saison sur la pelouse du Red Star (1-0). Après la rencontre, l’entraîneur messin, Luc Holtz, mécontent de la prestation de ses joueurs, a haussé le ton.

Le coach de Metz remonté avant d’affronter l’ASSE

« Est-ce que cette défaite peut nous servir à avancer ? Je l’espère, au moins… Parce qu’aujourd’hui, au niveau du contenu, ce n’est pas suffisant ce qu’on a montré, on a mal débuté le match. On s’est laissé dominer par le jeu de l’adversaire durant les 20 premières minutes. Après, j’ai le sentiment que juste avant la mi-temps, c’était mieux, on a eu quelques situations. Après en seconde mi-temps, ce n’était pas du tout suffisant. Avec le 1-0, on est quand même bien payés parce qu’avec toutes les occasions qu’on a concédées… C’était beaucoup trop aujourd’hui. (…) La question que je me pose surtout aujourd’hui, c’est sur ce manque d’agressivité, surtout quand on joue à l’extérieur. J’ai un peu l’impression qu’on a deux équipes : une à la maison et une à l’extérieur. Il faut savoir que la Ligue 2, c’est beaucoup d’intensité, dans les courses, dans le pressing, dans les duels. Aujourd’hui, on n’a pas rivalisé à ce niveau-là », a-t-il confié avant de se projeter sur le choc à venir face aux Verts.

« Oui, bien sûr que c’est un choc qui nous attend face à Saint-Étienne à Saint-Symphorien. Il faut surtout augmenter notre degré d’intensité, l’agressivité dans les duels, dans les courses défensives parce que sinon Saint-Étienne, on l’a vu sur les matchs qu’ils ont joués, ils mettent beaucoup de rigueur, beaucoup d’intensité dans les duels. Il faut surtout accepter ce combat et après devenir beaucoup plus précis avec le ballon. »