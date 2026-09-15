RC Lens : énorme coup de théâtre pour Toppmöller !

Le limogeage surprise de Dino Toppmöller par le RC Lens ne serait finalement pas lié aux résultats sportifs, mais à une autre raison.

Coup de tonnerre au RC Lens ! Comme révélé ce mardi par L’Équipe et RMC Sport, les dirigeants lensois auraient décidé de se séparer de Dino Toppmöller, arrivé cet été sur le banc du Racing pour succéder à Pierre Sage.

Toppmöller finalement limogé pour avoir soutenu son adjoint ?

Mais alors que l’on pouvait penser que le technicien allemand payait les mauvais résultats des derniers matchs et/ou la volonté de Jean-Louis Leca de placer son ami Yannick Cahuzac sur le banc artésien, comme l’a révélé Romain Molina, la raison du limogeage de Dino Toppmöller ne serait finalement pas sportive, à en croire les informations de Bild. Son départ serait en réalité lié à la mise à pied de son adjoint, Nelson Morgado, à laquelle l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort se serait opposé.

« Morgado dérangeait certains membres du club, notamment les collaborateurs français du staff technique. Il leur demandait plus d’engagement et plus de passion. Cela n’a pas été bien perçu et lui a coûté son poste… », a expliqué le média allemand. Dino Toppmöller aurait donc choisi de soutenir son adjoint face à cette décision, une prise de position qui aurait finalement précipité à son tour son départ du RC Lens, seulement quelques semaines après son arrivée en Artois.