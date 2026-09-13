Le Mans – RC Lens : Lens revient de loin et sauve un point, les notes des Sang et Or

Le RC Lens a été accroché ce dimanche par Le Mans (2-2), à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1.

Trois jours après son exploit en Ligue des champions face au Slavia Prague (2-3), le RC Lens se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse du Mans, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Dans une belle ambiance au stade Marie-Marvingt, les Sang et Or ont concédé le match nul face aux Manceaux (2-2). Menés 2-0 après des buts d’Adil Bourabaa (32e) et Lucas Calodat (44e), les hommes de Dino Toppmöller, portés par leurs entrants, et surtout Mezian Mesloub et Franjo Ivanovic, ont trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Abdallah Sima (45+2e) et Franjo Ivanovic (51e).

Avec ce match nul, les Lensois mettent fin à leur série de deux défaites consécutives en championnat, mais restent englués dans le ventre mou du classement avec seulement quatre points au compteur après quatre journées.

Les notes des Sang et Or

Robin Risser (5) : Auteur d’une superbe parade sur une frappe de Lucas Calodat (27e), le gardien international français a maintenu les Sang et Or dans le match en début de rencontre avant de concéder deux buts en fin de première période. S’il ne peut pas grand-chose sur le premier (32e), il aurait peut-être pu sortir plus rapidement de ses cages sur le second (44e).

Jonathan Gradit (5) : Pour son grand retour sur les pelouses, l’ancien Caennais s’est montré plutôt propre et solide, même si son manque de rythme s’est parfois fait ressentir, notamment sur le deuxième but manceau (44e). Remplacé par Jean-Clair Todibo (55e).

Kyllian Antonio (6) : Placé dans l’axe de la défense du Racing en l’absence d’Ismaëlo Ganiou, Kyllian Antonio s’est montré solide dans les duels, remportant notamment ses trois duels au sol, et s’est illustré par un tacle salvateur sur une frappe mancelle (74e). Il a toutefois parfois manqué de vigilance.

Mathieu Udol (4) : De nouveau positionné axe gauche de la défense centrale du RC Lens, l’ancien Messin a été en grande difficulté défensivement et a semblé parfois perdu sur le terrain.

Ruben Aguilar (6) : Globalement discret en première période, le héros de la victoire face au Slavia a en revanche réalisé une grosse deuxième période, délivrant notamment une magnifique passe décisive pour Franjo Ivanovic (51e).

Mickaël Cuisance (4) : Avec son compère au milieu de terrain, Andrija Bulatović, il a pris l’eau défensivement et a commis trop de pertes de balle, dont l’une lui a notamment valu un avertissement (20e). Remplacé dès le retour des vestiaires par Amadou Haïdara (46e).

Andrija Bulatović (5) : S’il a lui aussi parfois été en difficulté défensivement, le Monténégrin s’est montré précieux à la récupération, dont une qui amène le deuxième but de son équipe (51e).

Michal Skoras (4) : Souvent pris défensivement dans son couloir, le Polonais a également manqué de justesse dans ses choix et ses passes sur le plan offensif. Remplacé en début de seconde période par Mezian Mesloub (46e).

Florian Thauvin (6) : Très actif dans le jeu, surtout en première période, et passeur décisif pour Abdallah Sima (45+2e), le capitaine lensois a été le détonateur des principales offensives de son équipe, mais a manqué de réalisme devant le but, à l’image de sa grosse occasion à la 44e minute, qui précède dans la foulée le deuxième but du Mans.

Abdallah Sima (6) : Déjà buteur face au Slavia Prague, l’ancien Brestois s’est de nouveau montré décisif en réduisant le score de la tête (45+2e). Il n’a également jamais été avare d’efforts dans le travail défensif, notamment après son repositionnement en piston gauche. Remplacé par Thorgan Hazard (76e).

Odsonne Edouard (3) : Pour sa première titularisation de la saison, l’attaquant lensois a été totalement fantomatique, ne touchant que huit ballons. Pire, sa perte de balle à la 32e minute est à l’origine de l’ouverture du score mancelle. Remplacé dès le retour des vestiaires par Franjo Ivanovic (46e).

Par notre correspondant au Mans, Fabien Chorlet.