ASSE : énorme bonne nouvelle pour la montée, Le Mans peut trembler !

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L’AS Saint-Étienne peut encore rêver d’un retour direct en Ligue 1… et une excellente nouvelle vient de tomber avant la dernière journée de Ligue 2. Pendant que les Verts devront impérativement faire le travail de leur côté, Bastia récupère deux joueurs majeurs pour affronter Le Mans. Un scénario qui pourrait clairement faire les affaires des Stéphanois.

Bastia récupère deux cadres avant d’affronter Le Mans

Suspendus lors du déplacement à Guingamp, Guevara et Merghem seront bien disponibles pour la réception du Mans ce samedi.

Comme l’explique Corse-Matin, Réginald Ray retrouve enfin un effectif presque au complet au meilleur moment possible dans cette lutte complètement folle pour la montée.

Et ce retour tombe particulièrement mal pour Le Mans, qui devra affronter une équipe bastiaise renforcée avec deux titulaires importants de retour dans le onze.

Guevara, un véritable monstre défensif

Le retour de Guevara représente une énorme arme pour Bastia. Le défenseur colombien réalise une saison impressionnante en Ligue 2 et s’impose comme l’un des profils les plus dominants du championnat dans les duels.

Les statistiques Data’Scout parlent d’elles-mêmes :

95e centile en duels aériens disputés

93e centile en duels défensifs gagnés

93e centile en actions défensives réussies

Puissant, rapide et ultra-agressif dans les duels, Guevara est capable de verrouiller une défense quasiment à lui seul dans les grands rendez-vous.

Face à un match aussi tendu contre Le Mans, son retour pourrait totalement changer l’équilibre de la rencontre.

Merghem apporte toute la créativité

Autre excellente nouvelle pour Bastia : le retour de Merghem.

L’ailier apporte énormément dans le dernier tiers grâce à sa qualité technique, ses dribbles et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces.

Très dangereux sur coups de pied arrêtés, il pourrait également devenir l’un des facteurs clés de cette dernière journée sous haute tension.

Avec lui, Bastia récupère un joueur capable de débloquer un match à tout moment.

Une énorme opportunité pour l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, cette nouvelle est forcément suivie avec énormément d’attention.

Pour espérer monter directement en Ligue 1, les Verts devront s’imposer… mais également compter sur un faux pas du Mans face au Sporting Club de Bastia.

Et avec le retour de Guevara et Merghem, les supporters stéphanois ont désormais une raison supplémentaire d’y croire.

Une dernière journée complètement folle

La dernière journée de Ligue 2 s’annonce irrespirable avec plusieurs clubs encore en course pour la montée.

À Geoffroy-Guichard comme à Bastia, la pression sera énorme. Mais une chose est sûre : les Verts viennent peut-être de recevoir l’une des meilleures nouvelles possibles avant ce sprint final décisif.