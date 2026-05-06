Ligue 2 : pendant que l’ASSE rêve encore de montée, Troyes annonce déjà du lourd

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À peine sacré champion de Ligue 2, l’ESTAC Troyes prépare déjà activement son retour en Ligue 1. Alors que le départ d’Antoine Sibierski vient d’être officialisé, le club aubois n’a pas perdu de temps pour organiser sa nouvelle direction sportive.

Antoine Sibierski quitte déjà Troyes

Quelques jours seulement après le sacre en Ligue 2, l’ESTAC a officiellement acté le départ d’Antoine Sibierski, qui s’est engagé dans la foulée du côté d’Anderlecht.

Un changement important dans l’organigramme troyen, mais que les dirigeants semblent avoir parfaitement anticipé.

Sous l’impulsion du président Edwin Pindi et du City Group, propriétaire du club, Troyes veut désormais accélérer pour préparer son retour parmi l’élite.

Brendan McFarlane va prendre les commandes

Selon les informations de Foot Mercato, Brendan McFarlane devrait devenir le nouveau directeur sportif par intérim de l’ESTAC.

Âgé de seulement 32 ans, ce jeune dirigeant issu de la galaxie City Group possède déjà une solide réputation dans le monde du recrutement.

L’objectif du club est clair : assurer une transition rapide et efficace avant la nomination définitive d’un nouveau patron du sportif.

Un spécialiste du recrutement très réputé

Même s’il reste encore peu connu du grand public, Brendan McFarlane est considéré comme l’un des profils montants dans le domaine du scouting.

Parfaitement francophone, il possède déjà un parcours très intéressant :

recruteur à Brentford

responsable du recrutement au Toulouse FC

membre de la cellule de recrutement de Manchester City depuis 2023

Décrit comme un véritable passionné de football et un expert dans la détection de talents, McFarlane pourrait rapidement apporter sa touche moderne au projet troyen.

Troyes prépare déjà l’avenir en Ligue 1

Le club aubois veut désormais profiter de sa dynamique positive pour construire un projet solide en vue du retour en Ligue 1.

Et le chantier ne s’arrête pas là. Selon Foot Mercato, plusieurs pistes restent étudiées pour prendre durablement la direction sportive du club.

Parmi les profils observés figurent notamment :

Bafétimbi Gomis

Yohan Cabaye

Jocelyn Blanchard

Des noms prestigieux qui montrent les ambitions grandissantes de Troyes pour la saison prochaine.

Une nouvelle ère démarre à l’ESTAC

Après avoir dominé la Ligue 2 cette saison, Troyes semble désormais prêt à passer à la vitesse supérieure.

Avec le soutien du City Group, une nouvelle organisation sportive et des ambitions revues à la hausse, l’ESTAC veut clairement éviter de faire l’ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Le mercato estival s’annonce déjà très agité du côté de l’Aube.