ASSE : Montanier fait son mea culpa après les tensions avec Green Angels et Magic Fans

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’atmosphère était particulièrement tendue après la nouvelle défaite de l’AS Saint-Étienne à Rodez (2-1). Entre frustration sportive et colère des supporters, Philippe Montanier avait perdu son calme face aux fans stéphanois présents dans le parcage. Mais quelques jours plus tard, l’entraîneur des Verts a tenu à apaiser la situation en rencontrant les Green Angels et les Magic Fans avant le choc capital face à Amiens.

Une fin de match électrique à Rodez

Samedi soir, après le coup de sifflet final à Rodez et une troisième défaite consécutive en Ligue 2, la tension est rapidement montée aux abords du parcage visiteurs.

Philippe Montanier avait demandé à ses joueurs de venir saluer les nombreux supporters stéphanois ayant effectué le déplacement dans l’Aveyron. Mais les échanges se sont rapidement tendus entre le coach des Verts et certains ultras présents sur place.

Visiblement touché par certaines accusations, l’entraîneur stéphanois avait perdu son sang-froid et dû être calmé notamment par Luan Gadegbeku. Des images rares qui avaient beaucoup fait réagir autour du club.

Montanier avait très mal vécu certaines accusations

En conférence de presse après la rencontre, Philippe Montanier était revenu avec émotion sur cet épisode tendu.

« C’est normal qu’on aille voir nos supporters qui se sont déplacés. On comprend leur colère et la frustration mais l’équipe n’a pas triché. »

Le technicien stéphanois avait surtout été marqué par certaines critiques entendues après la rencontre.

« J’accepte tout, qu’on dise qu’on n’est pas bon c’est ok mais je trouve ça injuste de dire qu’on a triché. »

Malgré sa réaction à chaud, Montanier reconnaissait également la légitimité de la colère des supporters.

« Leur colère est totalement justifiée et il faut faire bien plus. »

Une rencontre avec les Green Angels et les Magic Fans

Selon les informations d’EVECT, Philippe Montanier a rencontré ce lundi plusieurs responsables des Green Angels 92 et des Magic Fans 91 afin d’apaiser les tensions.

L’entraîneur de l’ASSE aurait présenté ses excuses pour son comportement après la rencontre face à Rodez. Une démarche appréciée par les groupes ultras stéphanois, qui en ont également profité pour faire passer plusieurs messages à destination des joueurs via leur entraîneur.

Cette discussion aurait permis de calmer les esprits à quelques jours d’un rendez-vous capital pour l’avenir du club.

Geoffroy-Guichard prêt à pousser les Verts

L’AS Saint-Étienne joue désormais une énorme partie de sa saison samedi face à Amiens dans la course à la remontée directe en Ligue 1.

Et malgré la frustration actuelle, les supporters seront encore au rendez-vous. Geoffroy-Guichard affichera une nouvelle fois guichets fermés pour pousser les Verts dans cette rencontre décisive.

Après les tensions du week-end dernier, l’heure semble désormais à l’union sacrée autour du club pour tenter d’aller chercher la montée.