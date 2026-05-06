FC Barcelone Mercato : Un marseillais offert sur un plateau pour 30 millions d’euros !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone pourrait bien tenter un gros coup défensif lors du prochain mercato estival. À la recherche de solutions pour renforcer son arrière-garde, le club catalan aurait reçu une proposition inattendue ces dernières semaines : celle de Wesley Fofana. Le défenseur de Chelsea, natif de Marseille, aurait été offert au Barça pour un montant estimé à 30 millions d’euros.

Wesley Fofana proposé au FC Barcelone

Selon les informations de Sky Sport, les représentants de Wesley Fofana ont récemment approché le FC Barcelone afin d’évoquer une possible arrivée du défenseur français en Catalogne.

Le profil de l’ancien joueur de Leicester plaît en interne, au point que les dirigeants blaugrana auraient intégré son nom dans leur liste de défenseurs potentiellement recrutables cet été.

Même si aucune décision définitive n’a encore été prise, le Barça travaille déjà sur plusieurs scénarios afin de renforcer son secteur défensif.

Le Barça prépare des mouvements en défense

La priorité du club catalan reste actuellement le recrutement d’un défenseur axial gaucher, avec notamment un intérêt très important pour Alessandro Bastoni.

Mais en parallèle, la direction barcelonaise anticipe également un possible départ d’un défenseur droitier lors du prochain mercato. Une situation qui pousse le club à étudier différents profils capables d’apporter des garanties immédiates au plus haut niveau.

C’est dans ce contexte que Wesley Fofana est apparu comme une option crédible.

Chelsea prêt à vendre… sous conditions

Malgré ses nombreuses blessures ces dernières saisons, Wesley Fofana conserve une belle cote sur le marché grâce à son énorme potentiel et ses qualités athlétiques.

Chelsea ne fermerait d’ailleurs pas totalement la porte à un départ du défenseur français. Mais les Blues réclameraient au minimum 30 millions d’euros hors bonus pour envisager un transfert définitif.

Un montant conséquent pour le Barça, toujours surveillé financièrement.

Le Barça privilégie une autre formule

Face aux exigences de Chelsea, les dirigeants catalans réfléchiraient plutôt à une opération sous forme de prêt avec option d’achat.

Une solution qui permettrait au FC Barcelone de limiter les dépenses immédiates tout en sécurisant une potentielle recrue de haut niveau.

Reste désormais à savoir si Chelsea acceptera cette formule ou exigera un transfert sec pour laisser partir le défenseur français.

🇫🇷 Le dossier Wesley Fofana est sur la table du Barça.



🔴🔵 À voir ce que les Catalans décideront d'en faire…



🗞️ Détails ⤵️



🔗 https://t.co/w50rGF4p7t



🇨🇭 @SkySportCH #mercato #FCBlive #CFC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 6, 2026

Un dossier à suivre de près cet été

À seulement 25 ans, Wesley Fofana reste considéré comme l’un des défenseurs français les plus talentueux de sa génération. Si ses blessures ont freiné sa progression ces dernières années, son profil continue d’attirer plusieurs grands clubs européens.

Le FC Barcelone pourrait ainsi tenter un pari ambitieux cet été avec un joueur qui possède encore une énorme marge de progression.