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FRANCE

FC Barcelone : une grosse nouvelle tombe pour Yamal !

Par William Tertrin - 1 Mai 2026, 19:10
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Lamine Yamal célébrant un but du FC Barcelone.

L’inquiétude entourant l’état de santé de Lamine Yamal s’apaise progressivement. Alors que le jeune prodige du FC Barcelone est actuellement blessé aux ischio-jambiers, son entraîneur Hansi Flick a tenu à envoyer un message clair et rassurant concernant son avenir avec la sélection espagnole.

Un discours optimiste de Hansi Flick

En conférence de presse, le technicien allemand s’est montré confiant sur la progression du joueur :

« Sa rééducation évolue positivement selon le médecin de la sélection avec qui nous sommes en contact. »

Selon Flick, l’évolution du jeune ailier de 18 ans est encourageante et son processus de récupération se déroule comme prévu.

Une participation au Mondial 2026 toujours envisagée

Malgré une blessure qui l’éloigne des terrains pour la fin de saison, le coach du Barça reste optimiste :

« Lamine Yamal progresse bien et je pense raisonnablement que nous pourrons le voir jouer à la Coupe du monde. »

Le message est clair : la participation du joueur au Mondial 2026 avec la sélection espagnole reste totalement d’actualité.

Une gestion prudente de la blessure

Touché musculairement, Yamal est actuellement en phase de récupération. Le staff médical et le FC Barcelone privilégient une approche prudente, afin d’éviter toute rechute avant la Coupe du monde.

Pour Lamine Yamal, le rendez-vous du Mondial représente un objectif majeur. Déjà considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, il vise un gros parcours avec l’Espagne lors du tournoi.

Entre prudence médicale et optimisme sportif, le discours de Hansi Flick est clair : la blessure de Lamine Yamal n’entraîne pas de doute majeur pour la Coupe du monde 2026. Le Barça et la sélection espagnole avancent avec une idée commune : prendre le temps nécessaire pour récupérer pleinement un joueur déjà indispensable à seulement 18 ans.

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